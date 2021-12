Tom Holland revela en qué momento está situada Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home llegará el próximo 15 de diciembre a los cines de México. Tom Holland reveló el momento en que se sitúa la película dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

MADRID, 10 de diciembre (Europa Press).- Con los fans contando ya los días para el estreno de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), que será este 15 de diciembre, llega un pequeño aperitivo para los fans: el primer minuto de la esperada película. Ha sido Tom Holland quien ha presentado esta pequeña primicia que confirma cronológicamente en qué momento está situada la trama.

El actor británico fue invitado al late show de Seth Meyers, donde presentó en primicia el primer minuto de la cinta, que comienza justo donde terminaba la escena post-créditos de ‘Spider-Man: Lejos de casa’. Se trata de instantes después de que J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), el editor jefe del Daily Bugle revelara que Peter Parker es quien se oculta tras la máscara del superhéroe arácnido.

El joven se queda en shock el tiempo suficiente para que la gente de Nueva York comience a acosar a la pobre MJ (Zendaya). Spidey, viendo la situación, reacciona y rescata a su amor de la exaltada multitud, lo que no le resulta nada fácil, pues Jameson ha conseguido poner a todo el mundo en contra del superhéroe al acusarle de la muerte de Mysterio.

De hecho, a la hora de rescatar a MJ, Peter debe esquivar a una avalancha de gente que busca lincharlo. Spider-Man: No Way Home, por tanto, está ambientada en el mismo año que Lejos de casa, 2023, lo que significa que está situada paralelamente con lo ocurrido en Wanda y Vision.

Dirigida por Jon Watts y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, Spider-Man: No Way Home está protagonizada también por Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Favreau (Happy), Marisa Tomei (Tía May) y Benedict Wong (Wong); además de contar con cinco villanos con mucha historia: Jamie Foxx (Electro), Alfred Molina (Doctor Octopus), Willem Dafoe (Duende Verde), Thomas Haden Church (el Hombre de Arena) y Rhys Ifans (Lagarto).

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press