CLOSE UP | Milei: el ultra extravagante que conquistó el voto inconforme en Argentina

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– “¡Presidente, Presidente!”, “Olé, Olé, Olé, Olé, Milei, Milei”, corearon los participantes del foro conservador CPAC celebrado en la Ciudad de México en noviembre del 2022. En la transmisión en vivo por YouTube, el júbilo a nivel global era similar.

–Hola a todos, gracias por esta hermosa recepción–, respondió con voz carrasposa a la audiencia que lo ovacionó de pie con las cámaras de celular sobre su figura, algo no novedoso para él en los medios argentinos ni en la redes sociales que él mismo maneja, donde tiene más followers que la propia Cristina Kirchner o Mauricio Macri.

Era él, “El Loco”, como le decían cuando niño. Ahí estaba en Santa Fe, al sur de la CDMX, gritando con arrebato y con su reconocido look de rockero setentero, pero ya no en televisión –en el poder mediático argentino que lo infló–, sino en el cierre estelar del evento de la derecha extrema: Javier Milei. En 2018, por invitación del movimiento libertario y la influencer guatemalteca Gloria Álvarez, también estuvo en México en una conferencia de la UNAM.

“Milei tiene una inestabilidad emocional y mental real y profunda, el hecho de que no tiene ningún tipo de experiencia en la gestión (ni siquiera de pagar sueldos); su equipo de trabajo no tiene experiencia pública. Y no tiene los números en la Cámara de Diputados y Senado, está en amplia minoría; tiene cero gobernadores, tiene cero movimientos sociales ni sindicato que lo respalden y la alianza con Macri ya se dinamitó”, dijo desde Argentina el periodista Juan Luis González, autor de El Loco (Planeta, 2023), una biografía sobre el libertario.