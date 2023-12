Zelenski viaja a Argentina para buscar apoyo a Ucrania entre los países en desarrollo

KIEV, Ucrania, 10 de diciembre (AP).— El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigía el domingo a Buenos Aires para asistir a la a asunción del nuevo Presidente de Argentina, Javier Milei, según la oficina de Zelenski.

Es el primer viaje del mandatario ucraniano a América Latina, dentro de los esfuerzos de Kiev de buscar apoyos entre países en desarrollo para la lucha iniciada hace 21 meses contra las fuerzas invasoras rusas.

Milei es un outsider político que ha arremetido contra lo que describe como corrupción pública arraigada en Argentina y promete expulsar a la clase política tradicional. Lideró una campaña basada en una política exterior prooccidental y expresó a menudo su desconfianza hacia Moscú y Beijing.

Zelenski llamó a Milei poco después de su victoria electoral y le agradeció su “claro apoyo a Ucrania”, que describió en redes sociales como “percibido y apreciado por los ucranianos”.

En su resumen de la llamada publicada poco después, la oficina de Milei dijo que se había ofrecido a organizar una cumbre entre Ucrania y países latinoamericanos, lo que podría ser un impulso para los esfuerzos de Kiev de los últimos meses de estrechar lazos con países del sur global.

Zelenski y otros dirigentes ucranianos han descrito a menudo la guerra de Ucrania contra Rusia como una resistencia contra la agresión colonial, con la esperanza de ganar apoyos de estados de Asia, África y América Latina que sufrieron en el pasado por liberarse de la dominación extranjera, y en ocasiones acudieron a Moscú en busca de apoyo contra potencias occidentales

Según el sitio web oficial de Zelenski, hizo una escala en su viaje a Argentina para reunirse con Ulisses Correia e Silva, Primer Ministro de Cabo Verde, en el oeste de África, al que agradeció su apoyo a las iniciativas diplomáticas de Kiev, y ambos hablaron sobre cómo aumentar las exportaciones de grano ucraniano a África. En un primer momento no estaba claro dónde se había producido la reunión.

Zelenski expresó su aprecio por el apoyo de Cabo Verde a las resoluciones de Naciones Unidas en defensa de la integridad territorial ucraniana y que pedían la retirada de las tropas rusas de territorio ucraniano antes de que puedan comenzar las conversaciones de paz.

El país africano apoyó antes documentos de Naciones Unidas que condenaban la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014.

