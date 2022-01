“Estoy bien”: AMLO aparece en la “mañanera” por videollamada; pide no espantarse

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se hizo presente en la conferencia de prensa matutina a través de una videollamada para comunicar que está ronco pero que se encuentra bien, luego de que informara que por segunda vez dio positivo a la COVID-19.

En la habitual “mañanera”, que en ausencia del titular del Ejecutivo fue encabezada por Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, López Obrador apareció sin cubrebocas y aseguró sentirse bien. También pidió a la población no asustarse, pues la variante Ómicron no tiene el mismo nivel de peligro que Delta.

“Me da gusto poderme comunicar. Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien. Este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel o grado de peligro que la variante Delta, y lo estoy experimentando”, expresó AMLO.