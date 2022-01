Las Grandes Ligas y jugadores retomarán negociaciones después de un mes de paro

Los dueños decretaron un paro de actividades el 2 de diciembre luego que expirase el contracto colectivo.

Por Ronald Blum

NUEVA YORK, 11 de enero (AP).— Las Grandes Ligas y el gremio de peloteros tienen previsto reunirse el jueves, en el primer contacto entre las partes desde que las negociaciones fueron rotas el 1 de diciembre.

Una persona al tanto de las negociaciones confirmó el encuentro a The Associated Press. La persona pidió no ser identificada debido a que no se ha hecho un anuncio oficial al respecto.

MLB contempla presentar una nueva propuesta al sindicato, según dijeron varias personas con conocimiento de las negociaciones. El encuentro pondrá fin a un periodo de 42 días sin discusión alguna sobre los temas económicos, limitándose a abordar asuntos secundarios.

Los dueños decretaron un paro de actividades el 2 de diciembre luego que expirase el contracto colectivo. Se trata de la novena paralización en el béisbol, pero la primera desde una huelga de siete meses y medio en 1994-95.

El conflicto amenaza los entrenamientos primaverales, los cuales deben comenzar el 16 de febrero en Florida y Arizona.