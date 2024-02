Estudio revela cómo la industria de la chatarra se opone al etiquetado en México

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– Cámaras empresariales de México y multinacionales intentaron frenar y modificar de acuerdo a sus intereses las reformas y la norma que regulan el actual etiquetado de advertencia para alimentos ultraprocesados, primero durante la discusión en el Poder Legislativo y de manera más reciente a través de amparos, reveló un estudio.

Ana Larrañaga, autora de la investigación elaborada en colaboración con Bertha Foundation, detalló que la oposición a la política pública que entró en vigor en 2020 se registró en diferentes ámbitos, el primero fue en el Poder Legislativo.

“Las industrias, a través de cámaras como ConMéxico que agrupa a Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Nestlé, Kellogg’s, Bimbo y otras multinacionales de ultraprocesados estuvieron muy presentes a través de aliados en el Legislativo. Otras estrategia fue reventar sesiones de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados pidiéndole a aliados legisladores y legisladoras que no acudieran a una sesión que ya estaba en curso y, por ejemplo, esa sesión tuvo que posponerse, no se pudo sesionar por falta de quórum”, expuso en entrevista para el programa En Defensa del Consumidor, que se transmite cada martes en Estudio B, canal de YouTube de SinEmbargo.

La tercera entrega de la investigación Bajo la Mira: El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México detalla que, después de discutir durante semanas un dictamen de reforma a la Ley General de Salud, la entonces Diputada de Morena Tatiana Clouthier –vocera del equipo de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum– intentó introducir un artículo transitorio alineado con el sector alimentario que invitaba a las industrias de alimentos y bebidas a discutir cómo debía ser el nuevo etiquetado.

“El cambio que quería hacer de los transitorios venía con un archivo y en el nombre del propietario del archivo venía el nombre de la cabildera de ConMexico. Entonces, ahí se veía claramente a la diputada Tatiana se le acercó la industria, y le dieron tal cual el texto”, señaló un representante de la sociedad civil citado en el estudio.

A ello se sumó que representantes del sector alimentario buscaron citas con las y los integrantes de la Comisión de Salud, también dejaron en sus oficinas carpetas con opiniones negativas sobre los etiquetados y “detalles”, como los que Coca-Cola entregó a

legisladores involucrados en el dictamen.

Pese a los intentos de retrasarlo, el dictamen avanzó, pero siguió la oposición de cámaras como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y MexBeb.

Ana Larrañaga recordó que los representantes de la industria se opusieron a la evidencia científica sobre el daño que causa el consumo en exceso de ultraprocesados durante el proceso a cargo de la Secretaría de Economía y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM-051) que regula el etiquetado.

Durante el proceso de consulta pública para aprobar la norma, empresas como Nestlé y Jumex pidieron a sus proveedores enviar comentarios en contra.

“Diversas cámaras estuvieron en alianza y lo que hacían era constantemente oponerse, por ejemplo, a la evidencia que presentaban institutos de salud, hospitales, centros de investigación sobre por qué estos productos no son idóneos para el consumo infantil. No reconocían la evidencia y sus debates no tenían un sustento académico sólido, libre de conflicto de interés, pero lo que hacían era tratar de retrasar lo más posible las conversaciones con las autoridades”, mencionó la investigadora.