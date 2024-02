El expresidente panista llama “admirada y querida” a Gálvez, tras reunión en Madrid

La candidata del PRIAN se reunió con un grupo de connacionales en Madrid, ciudad donde se encuentra exiliado el expresidente Felipe Calderón, quien aprovechó para asistir al evento.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo)-. La candidata presidencial del PRIAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, se reunió la mañana de este domingo con el exmandatario panista Felipe Calderón en su exilio en Madrid, España. Calderón Hinojosa lo informó en su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter, en estos términos:

“Me dio mucho gusto saludar esta mañana en Madrid a mi admirada y querida amiga @XochitlGalvez. Abordó entre otras la problemática de educación, salud y sobre todo inseguridad en México. Invitó a todos los mexicanos en el extranjero a registrarse para poder votar en estas elecciones. El plazo se vence este 20 de febrero. Consulta en http://votoextranjero.ine.mx”.

En otra publicación del expresidente en la misma red social, compartió un fragmento en video del discurso de Xóchitl Gálvez, en el que destacó la referencia a la inseguridad que existe en el país.

“Veo un México que vive una inseguridad brutal, como nunca. Somos el sexenio más violento en la historia. 175 mil, cerca de 180 mil personas asesinadas. Un México donde la extorsión es pan de todos los días, donde las bandas criminales, lo mismo extorsionan comerciantes que transportistas, productores”, criticó.

“Tenemos un país donde el Presidente de la República decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos han sido para los ciudadanos. Esa es la realidad. Lo que puedo decirles es que soy una mujer valiente, entrona, que va a enfrentar la seguridad con estrategia, con corazón, con tecnología, pero sobre todo, aplicando la Ley”, dijo Gálvez en el fragmento.

Asimismo, la candidata presidencial expresó su preocupación sobre el sistema de salud, y dio el ejemplo que su hermano sufrió un infarto y ante la falta de especialistas, tuvo que internarse a una clínica privada y pagar miles de pesos.

“Veo un México abandonado en el tema de salud. Por supuesto que el Seguro Popular no era una maravilla, pero era una opción para la gente, para la atención de su salud. Yo cuento la historia de mi hermano en el pueblo que sufrió un infarto, llegó al hospital y le dijeron: ‘venga el lunes porque no hay doctor’. Acabó en una clínica privada, y tuvimos que pagar 270 mil pesos entre todos. Esa es la realidad de las personas que hoy tienen un problema de salud en México, pierden su patrimonio o simplemente fallecen por falta de atención médica”, contó.

“La consecuencia de esto ha sido un millón de personas fallecidas, 800 mil por COVID. Se la pasaron engañándonos diciendo que habían fallecido 350 mil, cuando ahora con datos del Censo de Mortalidad sabemos que fueron 800 mil por COVID, y 200 mil por falta de atención médica o medicamentos, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Un millón de personas que no debieron haber fallecido por negligencia del Gobierno de México”, agregó.

Además, hizo un recuento de cómo decidió convertirse en candidata presidencial del PRIAN, y recordó que “hace seis años” Morena quiso que estuviera en sus filas, pero que rechazó la propuesta.

“Será una contienda muy cerrada y de contrastes. Hace tiempo que perdí el miedo. No le tengo miedo a nadie”, afirmó durante su presentación.

La panista estará de gira por España durante dos días. Este domingo asistió al restaurante mexicano Las Mañanitas, en el barrio de Chamberí, donde asistió el exmandatario exiliado y un grupo de connacionales que viven en la capital española.

El periodista José Antonio López entrevistó para Milenio a la candidata presidencial en donde destacó que la relevancia de visitar España es porque “hay una buena cantidad de mexicanos residentes en Madrid”, y porque fue a “estrechar lazos con el Gobierno [español] y la oposición de España, así como con los empresarios y poder dialogar sobre nuestro país”.

“España es la entrada a la Comunidad Económica Europea. Me hubiera gustado visitar más países, pero no hay tiempo para hacerlo. Por lo menos, una visita a España de un par de días era necesaria. Al final de cuentas, compartimos idioma, cultura, hay demasiadas inversiones de españoles en México, hay que dar certeza jurídica y me encanta estar aquí”, declaró para Milenio.

Además, José Antonio López le preguntó sobre su visita a Estados Unidos, en la que señaló que fue de un balance “súper propositivo”, aunque acusó que las y los seguidores de Morena y de Claudia Sheinbaum “trataron de reventar”.

“Les dio mucho [a las y los seguidores de Morena] coraje que a ella [Claudia Sheinbuam] no le dieran permiso de ir a Estados Unidos, entonces trataron de que yo no tuviera encuentros con jóvenes”, expresó.

Más tarde este domingo, Gálvez sostendrá una reunión con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), integrado por empresarios españoles y latinoamericanos, en un céntrico hotel de Madrid; mañana lunes regresaría a México.

La candidata presidencial del PRIAN llegó a España desde Estados Unidos, donde estuvo en una pequeña gira, donde se reunió con medios de comunicación y migrantes mexicanos radicados en ese país.