El INE “no ha invitado” a la OEA al proceso electoral, acusa Xóchitl en reunión en DC

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La precandidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, se reunió esta tarde con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con quien discutió el papel de la organización en el proceso electoral que se vivirá en junio de este año.

Desde Washington D.C., en Estados Unidos, Gálvez expresó su “preocupación” porque el Instituto Nacional Electoral (INE) aún no haya invitado a la OEA a participar como visores de las elecciones y pidió directamente al organismo participar antes, durante y después de las votaciones para “garantizar la democracia” en el país.

“Hemos solicitado que la OEA participe en las elecciones antes, durante y después. De hecho nos comentó que todavía no recibe invitación por parte del INE, que esperamos que pronto lo haga para que ellos puedan preparar y observar”, contó al término de la reunión con el titular de la OEA.

Por su parte, Almargo escribió un mensaje en su cuenta de X en donde confirmó que el tema electoral fue parte de la conversación que mantuvo con Gálvez, además de otros tópicos sobre los que no ofreció más detalles.

Recibí a candidata a la Presidencia de México por el Frente Amplio @XochitlGalvez, con quien dialogamos sobre situación política regional y nacional sobre la base de los pilares de democracia, seguridad, DDHH, desarrollo, así como próximo proceso electoral en México y la… pic.twitter.com/8CAiiQRy6A — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) February 6, 2024

“Recibí a la candidata a la Presidencia de México por el Frente Amilo Xóchitl Gálvez, con quien dialogamos sobre situación política regional y nacional sobre la base de los pilares de democracia, seguridad, DDHH, desarrollo, así como próximo proceso electoral en México y la observación electoral internacional del mismo”, escribió.

Xóchitl también comentó sobre las reformas constitucionales que envió el Ejecutivo el lunes pasado y se pronunció en contra de la supuesta desaparición de organismos autónomos.

“Me llama la atención que quiera desaparecer órganos autónomos que son fundamentales en la democracia del país, lo que él busca es llamar la atención para no responder ante los señalamientos de Propublica en cuanto a su relación con la delincuencia organizada, tiene que limpiar su nombre y limpiar el nombre de México”, dijo.

“No tiene los votos, van a pasar aquellas que sean positivas para los mexicanos como el tema de las pensiones, pero habrá que estudiar”, concluyó.

Me reuní en Washington con el Secretario General de la @OEA_oficial, @Almagro_OEA2015. En las circunstancias actuales, es indispensable que la comunidad internacional acompañe el proceso de observación electoral. Por eso le pedí que estén muy atentos, sigan de cerca lo que… pic.twitter.com/j1czdSWeHs — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 6, 2024

El lunes pasado, en medio de un proceso electoral, y pese a no contar con una mayoría calificada en el Congreso para modificar la Constitución, el Presidente López Obrador presentó un paquete de reformas de cara a su último tramo de Gobierno que culmina en octubre próximo.

Se trata de un paquete amplio de propuestas de reformas a la Constitución. Muchas de ellas podrían no pasar, si no es que todas, debido a que no tiene los votos en el Legislativo. Pero quedan como una especie de testamento para su movimiento, y ariete contra lo que él mismo ha llamado “las mafias de poder” en México.

López Obrador fue claro en su mensaje: Son reformas “para evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro”. Es decir: hay que luchar por esas reformas para contener una contrarreforma en caso de que regrese la derecha al poder. “Si los reaccionarios vuelven al poder, que les sea muy difícil echar atrás esas reformas”, dijo el Presidente en el Recinto Legislativo de Palacio Nacional en el marco del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

“Estas propuestas son, a todas luces, distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría”, sostuvo López Obrador.