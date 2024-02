AMLO presenta iniciativas (que quizás no pasen) como testamento para su movimiento

En medio de un proceso electoral, y pese a no contar con una mayoría calificada en el Congreso para modificar la Constitución, el Presidente López Obrador presentó este Día de la Constitución un paquete de reformas de cara a su último tramo de Gobierno que culmina en octubre próximo.

Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo había anunciado: se trata de un paquete amplio de propuestas de reformas a la Constitución. Muchas de ellas podrían no pasar, si no es que todas, debido a que no tiene los votos en el Legislativo. Pero quedan como una especie de testamento para su movimiento, y ariete contra lo que él mismo ha llamado “las mafias de poder” en México.

López Obrador fue claro en su mensaje: Son reformas “para evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro”. Es decir: hay que luchar por esas reformas para contener una contrarreforma en caso de que regrese la derecha al poder. “Si los reaccionarios vuelven al poder, que les sea muy difícil echar atrás esas reformas”, dijo el Presidente en el Recinto Legislativo de Palacio Nacional en el marco del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

“Estas propuestas son, a todas luces, distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría,” sostuvo el Presidente en el marco del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

El Presidente López Obrador dio a conocer en ese sentido las siguientes reformas constitucionales que en esencia, mencionó, proponen:

1.–Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y pueblos afromericanos comos sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y sin embargo los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan modificar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover recursos de inconstitucionalidad.

2.– Reafirmar el derecho a la pensión de los adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar año con año, y lo mismo con las personas con discapacidad, quienes recibierán una pensión de carácter universal.

3.– Otorgar becas a las estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.

4.– Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.

5.– Que los trabajadores y sus familiares puedan ser dueños de sus viviendas.

6.– Prohibir el maltrato a los animales.

7.– Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.

8.– Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.

9.– Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco con el uso de las llamadas factureras.

10.– No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación anual.

11.– El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no podrá ser menor a lo que perciben los trabajadores inscritos en el Seguro Social.

12.– Se propone revertir la reforma de pensiones tanto la aprobada durante el Gobierno de Ernesto Zedillo de 1997 como la impuesta en 2007 por Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario para reparar este daño a los trabajadores, en general, desde el 1 de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil millones de pesos, que se irá incrementando poco a poco al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.

13.– Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo, en el caso de los jóvenes cuando no estén estudiando y no tengan la oportunidad de conseguir un empleo el Estado debe contratarlos.