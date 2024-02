Militancia y judicatura no son afines: Ministro. Protegen intereses privados: Alcalde

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reclamó hoy que con el neoliberalismo se crearan “aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos, llegaron las privatizaciones, se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con exclusiones, se trastocó así el sentido social de la propia Constitución”, en una mañana de reclamos entre los Poderes de la Unión.

El Ministro Alberto Pérez Dayán, por su parte, reprochó dos ideas del Ejecutivo federal, al menos, durante su intervención el evento oficial de Querétaro por el 107 Aniversario de la Constitución. Por un lado, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador –quien prefirió no asistir a la conmemoración– intente elegir a las y los juzgadores en votación abierta, y que, por el otro, se les vea como parte del pueblo o de la opinión pública. Declaró:

“En esta tribuna y refiriéndose al Poder Judicial, Paulino Machorro y Narváez dijo: ‘El Magistrado no es igual al Diputado y al Senador. El Magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio, simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social’. Continuaba diciendo: ‘Él tiene que obrar en su función precisa, orar quizás hasta contra la opinión de los electores. La esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político. Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte en un juego de las pasiones’. Agrego yo: militancia y judicatura no son afines. Estas palabras se repiten hoy en este recinto 107 años después”.