Un frustrado Travis Kelce empuja a Andy Reid; el entrenador retrocede unos pasos

LAS VEGAS (AP).— Un frustrado Travis Kelce empujó a su entrenador Andy Reid en la banda, haciendo retroceder unos pasos al estratega de 65 años de los Chiefs de Kansas City, después de que su compañero Isiah Pacheco soltó un balón dentro de la zona roja durante el segundo cuarto del Super Bowl el domingo.

Kelce, con su novia Taylor Swift observando desde un palco, corrió sobre Reid y le gritó después del fumble. La cadena CBS reportó que Kelce estaba molesto por no estar dentro del campo en la jugada y le gritó a Reid que lo mantuviera en el partido.

Los Chiefs solamente generaron 16 yardas en sus primeras dos posesiones ofensivas y estaban en desventaja 3-0 ante los 49ers de San Francisco cuando Patrick Mahomes conectó con Mecole Hardman en una jugada electrizante.

Mahomes se movió hacia su derecha, lanzó un pase profundo cruzando su cuerpo, con un espiral perfecto ante una doble cobertura a Hardman para una ganancia de 52 yardas que dejó a los Chiefs en la yarda nueve de los Niners. Pero Deommodore Lenoir forzó el balón suelto de Pacheco en la siguiente jugada y Javon Hargrave lo recuperó por San Francisco.

