Altos costos dejan a miles fuera del Super Bowl; entrada: en promedio 7,700 dólares

Por Spencer Ripchik

Las Vegas, 11 de febrero (AP) — Los precios de los boletos para el Super Bowl se mantiene fuera del alcance para muchos aficionados que desde hace meses hicieron planes para viajar esta semana a Las Vegas y posiblemente verán el juego por televisión junto a millones de personas más.

Eso no le importa a muchos de ellos que encontraron otra forma de divertirse.

NFL Experience parecía una convención de aficionados con miles de fanáticos sin boletos que portaban camisetas de los Packers, Bengals, Steelers, Eagles y demás equipos.

Usualmente llegan con historias similares. Sus equipos parecían que podrían pelear por el título y compraron un vuelo a Las Vegas para el Super Bowl. Su equipo no llegó, pero decidieron viajar. Adquirir boletos para el Super Bowl días antes es costoso. Este año se venden en promedio siete mil 700 dólares —aunque están dos mil dólares más baratos que hace dos semanas.

Who else has their game face on? 😤 #SBLVIII pic.twitter.com/38rJ41V7i3

— Sphere (@SphereVegas) February 11, 2024