Mahomes y Kelce llevan a los Chiefs a otro Super Bowl tras triunfo 17-10 ante Ravens

Por Noah Trister

Baltimore, 28 de enero (AP) — Patrick Mahomes y Travis Kelce demostraron que están en su mejor momento durante la primera mitad del encuentro, y la defensiva de Kansas City esculpió otra obra maestra contra Lamar Jackson y Baltimore, ayudando a los Chiefs acceder al Super Bowl por cuarta vez en cinco años, imponiéndose el domingo 17-10 en el partido por el campeonato de la Conferencia Americana.

Kelce atrapó 11 pases para 116 yardas, y un touchdown, y ahora la gran pregunta en el Super Bowl del próximo mes en Las Vegas es si su novia Taylor Swift podrá llegar allí en medio de su gira. La estrella del pop volvió a estar presente el domingo.

Kansas City (14-6) enfrentará a San Francisco o Detroit el 11 de febrero, y una victoria convertiría a los Chiefs en el primer equipo en ganarlo todo en temporadas consecutivas desde los Patriots de Nueva Inglaterra hace 19 años.

