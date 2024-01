La FIFA anunciará el 4 de febrero el calendario de los 104 partidos del Mundial 2026

Por Eduardo López

Ciudad de México, 19 de enero (ASMéxico).- La Copa Mundial de la FIFA comenzará a tomar forma a partir del próximo domingo 4 de febrero. Será ese día cuando el órgano rector del fútbol mundial presentará el calendario oficial del próximo Mundial. Ello supone la distribución final de los 104 partidos de los que constará la primera edición expandida del torneo a 48 participantes y la sede de los tres partidos inaugurales paralelos, uno por cada país anfitrión (México, Estados Unidos y Canadá).

El formato original del Mundial contemplaba 16 grupos con tres equipos. Añadido a las fases de eliminación directa, el calendario constaba de 80 partidos. El cambio de formato a ocho sectores con cuatro integrantes multiplica el número de cotejos: 72 juegos en fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales, tercer lugar y la final. El total llega a 104, casi el doble de la agenda que regía el máximo torneo hasta 2022: 64. El cometido de FIFA es mantener el porcentaje previamente establecido a cada anfitrión: de los 80 encuentros, Estados Unidos organizaría 60, mientras que México y Canadá albergarían 10. La expansión a 104 compromisos obliga a hacer un ajuste en el reparto, el cual no debería variar en proporción. Estados Unidos preservaría el 75 por ciento del torneo, al tiempo que México y Canadá aumentarían su número de partidos (entre 13 y 15, según ha podido saber AS), pero se mantendrían con el mismo carácter marginal (el 25 por ciento restante para ambos).

🗓 Tune in on February 4 at 3PM EST/9PM CET for the #FIFAWorldCup 2026 Match Schedule Announcement!

Click the picture below to find out where you can watch the show! 👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 18, 2024