EU se prepara para un fin de semana con temperaturas récord; aplazan partidos de NFL

Por Jim Salter y Jennifer Peltz

O’Fallon, Missouri, EU, 13 de enero (AP).- Estados Unidos se preparaba para un fin de semana largo con una ola de tormentas árticas que amenazaban con récords de temperaturas bajas en el centro del país, frío y nieve de costa a costa y eventos meteorológicos que alteraban tanto los playoffs del futbol americano como las campañas presidenciales.

Al comenzar el fin de semana largo por el feriado de Martin Luther King Jr., el mapa meteorológico del país era un colorinche de códigos de alerta, desde una tormenta de hielo en Oregón hasta una intensa tormenta de nieve en las llanuras del norte, fuertes vientos en Nuevo México e inundaciones en la costa atlántica.

Las consecuencias de las tormentas incluían un atasco de 100 vehículos en la Interestatal 80 en Iowa con el tráfico bloqueado por camiones que patinaron sobre el hielo. Algunos autos quedaron atascados durante cinco horas en medio de la nieve y fue necesario extraerlos mediante grúas.

En partes de Montana se registraron temperaturas de 34 bajo cero Celsius (30 bajo cero Fahrenheit), y el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas similares en el norte de Kansas y de hasta -46 C (-50 F) en las Dakotas.

Gobernadores desde Nueva York hasta Luisiana advirtieron a la población que estuviese preparada. Algunos estados reportaron muertes por avalanchas de nieve en California y Idaho y por frío en suburbios de Chicago. En Wisconsin, un hombre murió cuando barría la nieve de a entrada a su cochera.

Un apagón el sábado afectó cientos de miles de viviendas y negocios, sobre todo en Michigan y Wisconsin, según poweroutage.us. En Illinois, las autoridades rogaron al Gobernador de Texas, Greg Abbott, que dejara de enviar migrantes a Chicago, donde los refugios estaban colmados y algunas personas permanecían en autobuses “calefaccionados”. Abbott rechazó el pedido y advirtió a los tejanos que se pronosticaba una helada para el lunes.

Los precandidatos presidenciales republicanos Ron DeSantis, Nikki Haley y el expresidente Donald Trump cancelaron sus actos de campaña del fin de semana. El lunes se deben realizar en Iowa las asambleas con que inician las primarias.

La temperatura casi récord en Kansas City significa que el partido por la noche entre los Chiefs y los Dolphins de Miami se jugará bajo temperaturas frígidas. Se autorizó a los fanáticos asistir con mantas y se instalaron estaciones de primeros auxilios en el Estadio Arrowhead. El partido de los Bills de Buffalo contra los Steelers de Pittsburgh fue aplazado del domingo al lunes.

APLAZAN DUELO DE NFL POR TORMENTA INVERNAL

El duelo de comodín de los Bills de Búfalo ante los Steelers de Pittsburgh programado para el domingo fue aplazado al lunes debido al pronóstico de peligrosas condiciones climáticos, anunció el sábado la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul.

Stay safe Bills Mafia. We'll see you Monday. #PITvsBUF game update: https://t.co/doHQL3bOEn pic.twitter.com/sGxSCIeESY

Hochul y otros oficiales indicaron que decidieron hacer el cambio por razones de seguridad. “Queremos que los Bills ganen, pero no queremos que 60 mil o 70 mil personas viajen al juego en las que van a ser condiciones terribles”, indicó el ejecutivo del Condado de Erie Mark Poloncarz en conferencia de prensa en el suburbio de Búfalo.

Los oficiales le recomendaron a los residentes que mantengan fuera de las calles desde que caiga la noche del sábado y aplicaron una prohibición a manejar a partir de las 21:00 horas. El encuentro está programado el lunes a las 16:30 horas, local en el Estadio Highmark, en lugar del domingo a la 13:00 horas.

Hochul indicó que comenzó a sostener conversaciones con la NFL desde el lunes sobre la posibilidad de reprogramar el duelo.

There are multiple shifts available for snow shovelers to help get Highmark Stadium ready for our Super Wild Card game! ❄️

Everything you need to know: https://t.co/qid6QX6S66 pic.twitter.com/wKPxeMT5dj

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 13, 2024