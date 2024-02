Kelvin Kiptum, plusmarquista mundial de maratón, muere en accidente automovilístico

Por Tom Odula, Mutwiri Mutuota y Gerald Imray

NAIROBI, Kenia (AP).— Kelvin Kiptum, el poseedor del récord mundial de maratón, falleció en un accidente automovilístico en Kenia la tarde del domingo, informó uno de sus compañeros atletas, quien fue al hospital y vio su cuerpo. Tenía 24 años.

El entrenador de Kiptum también murió en el accidente, dijo el corredor keniano Milcah Chemos. El accidente ocurrió en una carretera entre las ciudades de Eldoret y Kaptagat en el oeste de Kenia, según Chemos, en el corazón de la región de gran altitud que es reconocida como base de entrenamiento para corredores de larga distancia.

