Una ola de MEMES muestra descontento con el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII

Los usuarios de redes sociales compartieron su descontento por el show del medio tiempo que Usher protagonizó en el Super Bowl.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El show de medio tiempo del Super Bowl LVIII dejó esta noche una gran cantidad de memes que fueron compartidos por los usuarios de redes sociales.

La presentación de Usher y sus invitados sorpresa provocó gran revuelo entre los aficionados que, aún con millones álbumes y copias vendidos, lo convirtieron en una tendencia llena de memes al considerarlo el medio tiempo más aburrido en la historia del Super Bowl.

Los internautas exigieron desde sus redes sociales la presencia de otros artistas como Justin Bieber y Taylor Swift, quien se encontraba en el estadio.

Usher en el medio tiempo del #SuperBowl 👌 pic.twitter.com/IoS1wD9n6N — LeX MeX 🌐🌶️🔥 (@SoyLexMex) February 12, 2024

Hay más agua en la piel de Usher que en todo el Cutzamala. pic.twitter.com/XwetgHbFXk — Hel Ado de Macadamia (@heladorojobebe) February 12, 2024

A algunos sorprendió el momento en el que iniciaron los éxitos del cantante estadounidensde en el Allegiant Stadium de Las Vegas, acompañado por una banda de música y un grupo de artistas.

Y aunque Alicia Keys se unió frente a un piano rojo brillante para interpretar su canción “If I Ain’t Got You”, que se transformó en “My Boo”, la cantante Tylor Swift fue la noticia a lo largo de toda la semana del Super Bowl LVIII, debido a que realizaría antes un concierto en Tokio que podía impedirle ver a su novio Travis Kelce y a los Chiefs de Kansas City.

Ya terminó el medio tiempo de Usher… pic.twitter.com/2CQQSPQJVO — La Abuela García®™ (@rthur013) February 12, 2024

Excelente el show de Usher en el #SuperBowl2024 pic.twitter.com/zvF8lJSSwT — El Pesimista (@3lPesimista) February 12, 2024

Para los usuarios, los 13 minutos que duró el espectáculo de medio tiempo patrocinado por Apple Music, en los que apareció ELLA, Jermaine Dupri, Lil Jon (para “Turn Down for What”, que se convirtió en “¡Sí!”, e incluyó una aparición especial de Ludacris), no fueron suficientes para llenar sus expectativas.

Para la comunidad, Taylor Swift robó por mucho más los reflectores en diversos momentos de la primera mitad del Super Bowl LVIII, donde se le vio en uno de los lujosos palcos del estadio de Las Vegas.

Usher dijo "vamos a dar el show del Super Bowl más aburrido de la historia". pic.twitter.com/opbRPm1Nbc — 🎀Javi🎀 (@Javalexander2) February 12, 2024

Está más entretenido el palco de Taylor Swift con Ice Spice pedisimas que el halftime de Usher. pic.twitter.com/YZN61cKGSp — Héctor Guillén (@hectorcarlosg) February 12, 2024