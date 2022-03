Pakistaní asesina a su hija recién nacida por obsesión para que fuera un niño

Por Liz Hernández

Ciudad de México, 11 de marzo (Vanguardia).- Obsesionado con tener un varón, Khan disparó cuatro veces a su hija recién nacida, luego de conocer su género. La madre de la menor declaró que el culpable había sido el mencionado.

Según los reportes, Shahzaib Khan fue identificado como el sospechoso de matar a la pequeña, luego de entrar a su casa y ordenarle a Fátima, su esposa, de entregarle a la menor, Jannat, a quien arremetió con cuatro disparos.

Aunque la bebé fue trasladada al Hospital DHQ, los médicos no pudieron salvarle la vida, debido a la gravedad de las heridas provocadas por el arma de fuego; fue en su autopsia donde se reveló la cantidad de disparos que recibió.

I'm disgusted to the core. I feel terribly for the mother. Look at the beautiful daughter she had. Women lead the world, it's 2022 FFS. #Mianwaliincident #mianwali #WomenDay2022

— Misbah Munir (@misbahmunir) March 9, 2022