“Decreto nunca existió”: Segob celebra acuerdos con aerolíneas sobre vuelos en AIFA

El titular de la Secretaría de Gobernación detalló que antes de que termine el año todos los vuelos de carga internacional, doméstica y de chárters estarán operando en el AIFA. Además, dio a conocer que dejarán de operar desde el AICM las aerolíneas que tengan adeudos.

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó esta mañana que el Gobierno federal y las aerolíneas llegaron a acuerdos para que los vuelos de carga doméstica y las operaciones tipo chárter migren “casi de inmediato” al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario dijo que en estos acuerdos participaron autoridades de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; de la Defensa Nacional (Sedena); y de la Marina Armada de México (Semar), así como las aerolíneas que operan tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como en el AIFA.

“Se acordó, entre otras cosas, que los vuelos de carga doméstica y de chárters van a migrar sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Que un periodo de tres meses se va a regularizar también el que vuele al AIFA lo que es la carga internacional porque en este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana, de bodega y de distribución. Antes de que termine el año todos los vuelos de carga internacional doméstica y de chárters estarán operando en el AIFA”, detalló.

Además, el funcionario señaló que las aerolíneas aumentarán el número operaciones desde y hacia el AIFA. “Si no mal recuerdo, a partir del 15 de agosto Aeroméxico aumentará 10 frecuencias más y a partir del 15 de septiembre, 20 frecuencias más, y así también las otras dos aerolíneas”, indicó.

Asimismo, dio a conocer que dejarán de operar desde el AICM las aerolíneas que tengan adeudos ya sea por arrendamiento, por concepto de tarifa de uso de aeropuerto y otros.

Igualmente, mencionó que se acordó con las autoridades aeroportuarias y con las empresas que ya no se permitirá ningún vuelo no programado o no permitido, sino que se van a respetar las frecuencias tal y únicamente como están convenidas hasta el verano de 2022.

“Ya no habrá aterrizajes ni despegues de lo que se conoce como vuelos no permitidos o vuelos no programados. Básicamente ese es el acuerdo al que se llegó”, expresó.

Adán Augusto negó un supuesto decreto para limitar el número de vuelos del AICM. “Ese decreto nunca existió y lo que sí hubo fue un acuerdo, un entendimiento entre autoridades y las empresas que operan en el aeropuerto”, concluyó.

El AIFA, inaugurado el 21 de marzo pasado luego de tres años en construcción, ha afrontado críticas por operar sólo seis vuelos nacionales al día y un vuelo internacional semanal a Venezuela.

Desde que se propuso, ha afrontado cuestionamientos de especialistas en seguridad por riesgos al compartir el espacio aéreo con el AICM.

Sin embargo, López Obrador aseguró que Aeroméxico anunció que a finales de este año tendrá más de 30 vuelos diarios desde el AIFA, al igual que las de bajo costo Volaris y VivaAerobus.

-Con información de EFE