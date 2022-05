Medios de EU revelan FOTO de Amber Heard con el labio partido que Corte de EU rechazó

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 11 de mayo (LaOpinión).- La polémica batalla legal que protagonizan Amber Heard y Johnny Depp ha revelado varios detalles sobre la tormentosa relación que mantuvieron por poco más de diez años. Y ahora, una inesperada fotografía salida a la luz generó dudas entre el público sobre su procedencia.

Fue a través del portal TMZ donde se publicó por primera vez la polémica fotografía donde la actriz de Aquaman aparece con el labio roto y ensangrentado.

Según el portal de noticias, la imagen pertenece al año 2012, fecha que corresponde a un año antes de la fecha en la que Heard señaló que ocurrió el primer ataque de Depp.

TMZ obtained the photo Amber Heard's legal team wanted to show the jury after an alleged attack, but Johnny Depp's team objected … saying Amber's lawyers never submitted the photo during the discovery phase of the case. https://t.co/EBzjTZtgPP

— TMZ (@TMZ) May 11, 2022