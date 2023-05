OMS también declara el fin de la emergencia sanitaria mundial por la viruela del mono

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el fin de la emergencia sanitaria internacional por mpox, anteriormente conocida como viruela del mono, dado el descenso de casos a nivel mundial.

“Ayer se reunió el Comité de Emergencia para el mpox y acordó un nuevo plan, y me recomendó que el brote internacional de mpox ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional . He aceptado ese consejo, y me complace declarar que el mpox ya no es una emergencia de salud pública a nivel mundial “, ha anunciado el director general de la OMS .

Sin embargo, ha advertido que, igual que con la COVID-19, “eso no significa que el trabajo haya terminado”.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2023

Media briefing on global health issues with @DrTedros https://t.co/fpYRR5EHng

En el último año se han notificado más de 87 mil casos de mpox y 140 muertes en 111 países, según informó ayer la OMS, quien recordó que se cumplió un año desde que se comenzaron a recibir notificaciones de múltiples casos de mpox en países europeos y en las Américas.

En un mensaje en video del director General de la OMS, Tedros Adhanom con motivo de la quinta reunión del comité de emergencia del RSI para el brote de mpox, señaló que, en julio del año pasado, fue declarada “una emergencia de salud pública de interés internacional por el brote de mpox en varios países”.

Aunque ha manifestado que “hay una tendencia a la baja a nivel mundial”, el peligro de transmisión “continúa” y “sigue siendo significativo en lugares con brotes, particularmente donde los modos de transmisión aún no se comprenden bien”.

🚨 BREAKING 🚨

"I have accepted that advice, and am pleased to declare that #mpox is no longer a global health emergency"-@DrTedros https://t.co/MAZi0HgFjq pic.twitter.com/fuBQDwrdhX

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2023