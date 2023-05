¿Tienes un auto KIA, GM o Volkswagen? Profeco llama a revisión por fallas en modelos

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a ciudadanos para realizar la revisión de casi dos mil autos de diferentes modelos de KIA, General Motors (GM) y Volkswagen por fallas.

La dependencia señaló que 703 autos KIA modelo Sorento del año 2016; mil 087 de General Motors, de los cuales 254 son Cadillac modelo XT5 2020 a 2021 y 833 del modelo Acadia 2020 a 2021; y 208 de Volkswagen modelo Porsche Panamera de los años 2017 a 2021.

Los vehículos General Motors presentan fallas con el potencial riesgo de que deje de funcionar la cámara de visión 360 grados, reduciendo la visibilidad trasera. Al respecto, la empresa hará los reemplazos de los cables coaxiales que transmiten la señal de la cámara de forma gratuita.

Para los automóviles de la marca KIA, hay una posible afectación en el funcionamietno de la palanca de bloqueo de cambio en la transmisión automática, hecho que provocaría que el vehículo pudiera desplazarse aunque se encuentre apagado.

