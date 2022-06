Canadá presenta propuesta de marcar advertencia de peligro a la salud en cada cigarro

TORONTO, 11 de junio (AP).— Canadá se enfila a convertirse en el primer país en exigir que se imprima una advertencia en cada cigarrillo.

La medida se basa en el mandato de Canadá de incluir advertencias fotográficas explícitas en los empaques de los productos de tabaco, una política que inició una tendencia internacional cuando se introdujo hace dos décadas.

“Añadir advertencias de salud en los productos de tabaco individuales ayudará a garantizar que estos mensajes esenciales lleguen a la gente, incluidos los jóvenes que a menudo acceden a los cigarrillos de uno en uno en situaciones sociales, obviando así la información impresa en un paquete”, explicó.

While progress has been made in reducing tobacco use, it remains the #1 cause of preventable death in Canada. Today, at the @HeartInstitute, I announced that our gov't is taking action with proposed regulations that would update warning labels on all individual tobacco products. pic.twitter.com/YTvPNH7Lb4

— Carolyn Bennett (@Carolyn_Bennett) June 10, 2022