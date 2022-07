Por primera vez, el suizo Roger Federer queda fuera de los rankings de la ATP

Por Howard Fendrich

Inglaterra, 11 de julio (AP).- Roger Federer quedó fuera de los rankings de la ATP completamente por primera vez en un cuarto de siglo el lunes, mientras que Novak Djokovic retrocedió del cuarto puesto al séptimo, un día después de coronarse campeón de Wimbledon por séptima ocasión.

Federer apareció en los rankings de sencillos cada semana desde su debut, con 16 años, en septiembre de 1997, compartiendo un empate en la plaza número 803. Fue el dueño del record de más semanas en lo más alto de la clasificación hasta que Djokovic lo rompió.

El astro suizo era el número 57 del mundo previo al inicio del torneo en el All England Club, pero se quedó sin puntos debido a que los rankings se confeccionan con el registro de los resultados de un jugador en las 52 semanas previas. Federer no ha jugado desde que alcanzó los cuartos de final de Wimbledon hace un año.

Poco después de esa derrota, Federer se sometió a otra cirugía en la rodilla derecha, la tercera en 18 meses. Federer, quien cumplirá 41 años el 8 de agosto, planea volver al circuito en su natal Suiza en octubre. Durante una comparecencia en la Cancha Central la semana pasada, expresó que confía jugar en Wimbledon el año próximo.

Los retrocesos de Djokovic y el del subcampeón Nick Kyrgios — del 40 al 45 pese a que alcanzó su primera final de Grand Slam en su carrera — fueron la consecuencia de la decisión de la WTA y la ATP de no repartir puntos de rankings en Wimbledon como respuesta al veto del All England Club a los jugadores de Rusia y Bielorrusia por la guerra en Ucrania.

Este lunes, Djokovic, Kyrgios y todos los demás jugadores perdieron los puntos que sumaron en Wimbledon el año pasado, aparte de no poder sacar rédito de sus resultados en la edición de 2022.

Y fue así que el primer título de Grand Slam de Elena Rybakina no le sirvió de nada en la escalafón de la WTA. La kazaja sigue atascada como la número 23, después de convertirse en la segunda campeona con ranking más bajo en el torneo de césped en la era profesional, la cual comenzó en 1968.

