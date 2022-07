Djokovic remonta a Norrie y se cita con el polémico Kyrgios en la final de Wimbledon

Inglaterra, 8 de julio (AP).- Novak Djokovic se repuso de un arranque flojo y avanzó el viernes a su octava final de Wimbledon al derrotar a Cam Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 en la Cancha Central.

Djokovic se medirá el domingo con Nick Kyrgios. Irá en busca de su cuarto título de Wimbledon consecutivo y séptimo en total.

Kyrgios avanzó a su primera final de un torneo de Grand Slam cuando su rival, Rafael Nadal, no pudo presentarse el jueves a las semifinales por una lesión abdominal.

