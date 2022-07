WhatsApp amplía opciones y permite utilizar cualquier emoji como reacción a mensajes

MADRID, 11 Jul. (Europa Press) – Meta ha anunciado que la función de reacciones en mensajes de WhatsApp se ha ampliado y que los usuarios podrán utilizar cualquier emoji que deseen para reaccionar a los mensajes en los chats.

Hasta ahora, los usuarios podían añadir un emoji a un mensaje determinado en el chat para representar una emoción generada por este. Para ello, solo debían pulsarlo y escoger uno de los cinco disponibles: “Me gusta”, “Me encanta”, “Sonriente”, “Sorprendido”, “Triste” y “Gracias”.

En el caso de las conversaciones individuales, ambos usuarios podían visualizar el emoji escogido por uno de los dos, mientras que en los chats grupales todos los miembros de dicha conversación pueden conocer las reacciones del resto.

A principio del pasado mes de abril, WABetaInfo advirtió que la aplicación había implementado a través del Programa Beta de Google Play una nueva actualización que integraba un botón a continuación de estas seis reacciones.

De ese modo, sugería que los usuarios podían reaccionar a los mensajes utilizando un emoji diferente a los anteriormente mencionados, aunque no se especificó cuáles serían estas.

En esta declaración, el director ejecutivo ha incluido una serie de emoji actualmente disponibles en la aplicación de mensajería insantánea, como son un robot, unas patatas fritas, el símbolo de 100 o un puño cerrado.

Since you asked…

… all emoji Reactions are here! We’re feeling 🤩😎🙌🤸🎉💚 about it.

Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP

— WhatsApp (@WhatsApp) July 11, 2022