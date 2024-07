Claudia Sheinbaum nombra a Cárdenas Batel su hombre más cercano en la Presidencia

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– La virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo designó a Lázaro Cárdenas Batel como el Jefe de Oficina de la Presidencia de la República, un único nombramiento dado a conocer este jueves.

Cárdenas Bate es hijo del tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano y por lo tanto nieto del General Lázaro Cárdenas del Río. Se ha desempeñado como Gobernador de Michoacán (2002-2008). Su último cargo fue el de asesor especial de la Presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELEC), el cual ocupó de 2023-2024. Previamente fue coordinador de asesores del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ocupó hasta marzo de 2023.

Claudia Sheinbaum había adelantado en días pasados que reactivaría esta posición dentro de su Gabinete luego de que el Presidente López Obrador eliminará el cargo en diciembre de 2020. El último en ocupar la Jefatura de la Oficina de la Presidencia fue el empresario Alfonso Romo. “Vamos a recuperar la Coordinación del gabinete”, comentó el pasado 9 de julio la virtual Presidenta electa.

“Yo nunca me he ido, cumplí un ciclo como asesor de la Presidencia”, dijo Cárdenas Batel al ser cuestionado sobre por qué dejó el cargo que ocupaba en el Gobierno federal para trabajar en la Celac. “Yo nunca me he cambiado de trinchera ni puedo hacerlo”.