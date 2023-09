Somos nuestros errores. Los aciertos moldean una personalidad, la aclaran; definen los bordes de quién somos. Pero los errores son el abismo que se abre entre el que soy en el presente y el que seré en el futuro. Los errores son, entonces, un abismo al futuro.

Marcelo es un hombre lleno de virtudes, pero algo se rompe cuando lanza la frase que dicen que él pronunció y que no desmintió, a pesar de que lo marca. La frase es muy desafortunada. Algo que dices no por casualidad, sino porque viene desde muy adentro; frase que te define, que te transparenta. “No nos vamos a someter a esa señora” es tan desafortunado como oportuno, lamentablemente. Un error, como un abismo que se abre entre el Marcelo que era ayer y el Marcelo del futuro. La sensación es que no está dispuesto a disciplinarse ante una mujer por ser mujer. Hay un Marcelo allí que asombra a todos.

Somos nuestros errores. Los aciertos delinean nuestro perfil, pero un error del tamaño de un abismo nos alcanza hoy, y nos marca para el futuro.

Me dijo una excolaboradora de Marcelo hace algunos años: “que tampoco se queje si está solo. Dime a cuántos conserva de su propio equipo que no sean los que siguieron a Camacho y por lo tanto a él”. Lo escribo de memoria. Manuel Camacho Solís conservó equipos intactos durante mucho tiempo. Conservó cerca incluso a Marcelo Ebrard, a pesar de Marcelo Ebrard, quien no suele conservar a nadie. Camacho hacía maletas con todos sus incondicionales; maletas hacia sus propios errores, maletas para irse al abismo, pero hacía maletas con ellos. Lo acompañaron en su agonía los que lo querían décadas atrás. En esta agonía política de Marcelo lo acompaña un equipo que ni siquiera es de él: un equipo que heredó de la campaña fallida de José Antonio Meade. Otro equipo que deberá contener la respiración mientras su jefe –si sigue sus instintos– lo abandona.

***

Errores imposibles de corregir. Xóchitl Gálvez decide recurrir a tribunales para forzar a que el Presidente no la vuelva a mencionar por su nombre y entonces, sin quererlo, se decide por la irrelevancia: entre menos sale en la “mañanera” hay menos posibilidades de que los diarios la recuperen para sus portadas porque ella los acostumbró a que era relevante en tanto una y otro se mencionaran. Un error de cálculo: ahora Xóchitl hace campaña sin el más grande punto de apoyo de su carrera: López Obrador. Un error atribuible a ella, pero que muy probablemente instigó Claudio X. González, cuyo equipo de litigio estratégico acompañó la petición de Xóchitl al Poder Judicial.