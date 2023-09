DOCUMENTO ÍNTEGRO | Ebrard impugna el proceso. “No tiene fundamento”: Sheinbaum

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Marcelo Ebrard Casaubón impugnó ayer el proceso interno de Morena para seleccionar a la o el candidato presidencial, en el que resultó ganadora Claudia Sheinbuam Pardo el pasado miércoles 6 de septiembre.

Hoy, la ahora Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación habló del tema en una entrevista con Milenio Televisión. En la conversación con Samuel Cuervo, aseguró que la impugnación “no tiene mucho fundamento” y que “se le va a contestar públicamente”.

“Al principio revisamos la impugnación. No tiene mucho fundamento y se le va a contestar públicamente, pero eso no significa un rompimiento. Me parece que es importante en la transformación de nuestros país, que requiere de todos y de todas”, dijo Sheinbaum Pardo al medio.