¿Quién gana? VIDEO: Cinco periodistas discuten pros y contras de Sheinbaum y Gálvez

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum han sido designadas, la primera por el PRI-PAN-PRD y la segunda por Morena-PT-PVEM, como las próximas candidatas presidenciales para las elecciones de 2024. Y si bien todo apunta a que será la primera vez en la historia de México que dos mujeres figuren en la boleta electoral, sus trayectorias y actitudes han marcado los procesos de ambos bandos.

La diferencia radica sobre todo en cómo llegaron a esta instancia. Sobre ello hablaron las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Meme Yamel y Perla Velázquez en el estreno de “Versus”, programa Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo.

Sheinbaum y Gálvez son mujeres que se formaron en campos de estudio tradicionalmente dominados por hombres: la ingeniería, en el caso de la representante del Frente Amplio por México, y la Física, en el de la Coordinadora Nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

La Senadora Xóchitl Gálvez fue “improvisada” como candidata, pues aunque logró posicionarse como una figura popular en la esfera política, su currículum muestra que principalmente se ha desenvuelto en el ámbito privado. Fue impulsada por el expresidente Vicente Fox (2000-2006) –de cuyo Gabinete formó parte Gálvez– para integrarse a la contienda electoral de 2024, un mandatario federal que se caracterizó por tener un servicio hacia la iniciativa privada desde su Gobierno, dijo Luisa Cantú.

A esto se suma el hecho de que Gálvez no tiene una estrategia en términos ideológicos, puesto que se ha empatado tanto con fuerzas de ultraderecha, como sectores que se han sentido menospreciados por la Cuarta Transformación tales como académicos, médicos, científicos y madres buscadoras. Esto ha convertido su campaña en, sobre todo, un “producto mercadológico”, sumó Adriana Buentello.

“Hay un sector que no se siente representado, o incluso se siente decepcionado, de la Cuarta Transformación”, señaló. “Son los que a veces empujan temas en redes sociales, y que vieron cuando en Palacio Nacional no le abren la puerta a Xóchitl Gálvez, es un poco la representación de que el Presidente no le está dando entrada a ciertos temas. Les dio una narrativa a la oposición, pero fue artificial, incluso esto fue creado por el propio Presidente López Obrador”.