AMLO pasa bastón de mando de la 4T a Sheinbaum. “Voy a estar a la altura”, dice ella

“Lo tomo con humildad y respeto”, expresó Sheinbaum al recibir el bastón de mando por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Cientos de simpatizantes se conglomeraron a las afueras del restaurante “El Mayor” para presenciar el momento.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador entregó esta noche simbólicamente el “bastón de mando” del movimiento de la izquierda a Claudia Sheinbaum Pardo, quien ayer se convirtió en la nueva Coordinadora Nacional de la Cuarta Transformación y prácticamente en la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM para 2024.

Afuera del restaurante “El Mayor”, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y ante cientos de simpatizantes, el Presidente le entregó ese símbolo de poder a la exjefa de Gobierno de la capital del país.

Ante una aglomeración de representantes de medios de comunicación, Sheinbaum Pardo expuso: “Tomo este bastón de mando en representación de los pobladores más profundos. Lo tomo con humildad y compromiso. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, q vamos a caminar juntas y juntos en unidad”.

“Es un honor: estar con Obrador”, dijo Shainbaum, una frase que los asistentes corearon con fuerza.

“Las y los mexicanos, todas y todos, con excepcion de aquelllos que añoran el pasado, saben que hay rumbo y hay proyecto, y que hay mujeres y hombres honestos, de conviccion, que estamos dispuestos a defenderlo y fortalecerlo”, destacó la ahora Coordinadora Nacional de la 4T, mientras la gente gritaba: “¡Claudia escucha, estamos en la lucha!” y también: “¡Será mujer, será mujer”.

“Desde aquí, con este histórico bastón de mando que recibo del Presidente, quien ha sido y es nuestro dirigente, aunque entrega el baston de mando, vamos a resguardar siempre su legado y hay mucho trabajo por hacer por delante, porque vamos por el 2024. Y con este bastón de mando que recibo del Presidente, que recibo con honor, orgullo y responsabilidad, jamás voy a mentir, voy a robar y jamás, jamás voy a traicionar el pueblo de México”, dijo Sheinbaum Pardo al concluir su discurso.

🔴#ÚLTIMAHORA I Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) llega al restaurante El Mayor, donde @lopezobrador_ le entregará el bastón de mando. 🎥 @azucenaupic.twitter.com/50uKA0V599 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 8, 2023

Desde varias alcaldías, simpatizantes de la coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, asistieron a los alrededores del Templo Mayor para ver entre gritos, matracas y banderas de Morena desfilar a los asistentes a la cena privada en el restaurante El Mayor, donde el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador entregó el bastón de mando a la celebrada de esta noche.

En decibeles, ambos, Sheinbaum y el Presidente, fueron los más aplaudidos. Le siguieron la Gobernadora de Campeche Layda Sansores y la Gobernadora electa del Estado de México (Edomex) Delfina Gómez.

“Olé olé olé Claudia, Claudia”, le gritaban desde afuera tras ingresar al restaurante El Mayor antes de las 8 de la noche.

Minutos después, entre el tumulto se escuchó al unísono: “Es un honor estar con Obrador” mientras el Presidente caminaba rumbo a la entrada, desde donde sonrió y saludó con la mano.

A pesar de la lluvia que cayó en persistente en toda la CdMx, cientos de simpatizantes de Morena se congregaron a las afueras del lugar, donde también lanzaron porras al partido y a los ahora exaspirantes. Cerca de las 19:40 horas arribo la exjefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ahora es ya formalmente la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación y, además, quien representará a Morena y sus aliados como candidata a la Presidencia de la República en 2024. Los gritos de los simpatizantes morenistas no se hicieron esperar y la arroparon con aplausos y el coro: “¡Presidenta, Presidenta, Presidenta!”.

Minutos antes también llegaron a la cita Manuel Velasco Coello, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal Ávila, Mario Delgado Carrillo; el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Posteriormente, arribaron Adán Augusto López Hernández y Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Técnico de Morena, a cargo del proceso interno del partido, y Gobernador de Sonora.

Ya llego AMLO a EL MAYOR para la entrega del bastón de mando! pic.twitter.com/kpGl6bWyM3 — Shion (@ChicShion) September 8, 2023

La señora Silvia, una de las cientos de asistentes, dijo entre lágrimas que la admira desde que fue delegada en Tlalpan y se congratuló de que por primera vez una mujer pueda ser Presienta.

“Quiero ver que Obrador le dé el bastón de mando a Claudia y estoy segura que va a ganar, voy a votar por ella, es la primera mujer”, dijo la mujer, quien vive en la Alcaldía Tlalpan, donde Sheinbaum gobernó de 2015 a 2017.

Tres mujeres residentes de la Alcaldía Coyoacán, quienes también se congregaron afuera del lugar, pese a no pode ver entre la gente, se dijeron felices de que Sheinbaum sea la candidata de la Cuarta Transformación.

Argumentaron que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México “ha hecho un buen trabajo” y pusieron como ejemplo algunos programas sociales que ella impulsó en la capital, como “Mi Beca para Empezar”, el programa Pilares, servicios como el Cablebús y el Tren elevado en Iztapalapa.

“Es la primer mujer que va para la Presidencia, es muy grande lo que está haciendo”, dijo una de las mujeres que llegó al lugar desde las 6:30 de la tarde cuando se enteró por Facebook del lugar donde se haría entrega del bastón de mando. “Venimos a apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum, va a ser la próxima Presidenta”.

La reunión para la ceremonia de la entrega de bastón de mando del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheibaum ya arrancó pasadas las 20:00 horas de este jueves.

Así el ambiente en el Zócalo en la calle de argentina, donde será la entrega del #BastónDeMando de nuestro presidente @lopezobrador_ a la mandamás de la #4T, la Dra. @Claudiashein ♥️#AMLOaClaudia #ClaudiaPresidenta2024 pic.twitter.com/qIohqZ0ySB — Juan Carlos Rocha (@Rocha4T) September 8, 2023

El evento se realizó en el restaurante “El Mayor” –situado a un lado de las ruinas del Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México–, justo donde hace tres meses, el 5 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los entonces aspirantes a la candidatura presidencial de 2024 por el partido Morena, con los que definió el método con el que el movimiento de la izquierda elegió a la candidata o candidato a la Presidencia.

Al lugar, antes de los más aplaudidos, habían llegado el dirigente nacional de Morena Mario Delgado; el coordinador del proceso interno, Alfonso Durazo y los otros aspirantes que ayer aceptaron los resultados y mostraron unidad.

Cerca de las 20:09 horas, llegó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien saludó brevemente a los asistentes quienes, entre aplausos y matracas, volvieron a entonar el grito: Es un honor estar con Obrador”.

A las 20:30 horas, ciudadanos aún se congregan fuera del restaurante esperando ver algo más en este jueves por la noche en que alguien, una mujer científica, ha tomado la estafeta de manos de un hombre votado por más de 30 millones de mexicanos. Para 2024, van para 33 millones.

El evento, que fue de carácter privado, asistieron diversas personalidades de alto nivel de Morena, entre ellos miembros del Gabinete y mandatarios estatales, como Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, quien también fue recibida con aplausos por decenas de simpatizantes.

Con la entrega del “bastón de mando”, López Obrador pasará la batuta del movimiento de tranformación a Claudia Sheinbaum, quien este mismo jueves a mediodía declaró a los medios que considera esta ceremonia como “emotiva” y un símbolo de mucha responsabilidad.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE EL BASTÓN DE MANDO?

Pero, ¿qué hay detrás de la figura del “bastón de mando”?, ¿qué carga histórica y simbólica tiene y por qué el Primer Mandatario mexicano ha usado este concepto para ungir a la exjefa de Gobierno como la próxima candidata presidencial del oficialismo?

Una investigacón realizada por Manuel González para SinEmbargo detalla que el bastón de mando es común en las poblaciones prehispánicas de Mesoamérica –la región que va desde el centro de México hasta el centro de Centroamérica– y con el paso de los siglos ha tenido cambios y ajustes, pero es una costumbre y un rito simbólico que aún pervive en diferentes poblaciones en México, incluidas Oaxaca, Chiapas, la zona donde estaba ubicada la civilización Maya, en el sureste del país, e incluso tan lejos como Baja California Sur.

El bastón es, por lo tanto, “un objeto simbólico que ha estado presente en las culturas originarias y lo ostenta quien tiene un cargo público”, explicó Milvet R. Alonso Gutiérrez, doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad de California, Riverside. En 2020, publicó un estudio sobre el tema: “Entrega del bastón de mando: simbología indígena y política en dos ceremonias”.

La actual profesora en el Departamento de Lenguas Romances en la Universidad de Georgia detalló que el bastón de mando se asocia también con otras culturas, no sólo con las originarias. “Tradicionalmente este objeto lo porta la persona con poder: antiguamente los reyes, emperadores, y en nuestras culturas desde épocas prehispánicas aparece en los códices. Puede ser algo complejo. Hoy en día se entrega este bastón de mando a la persona que ha sido elegida para un cargo público en su comunidad por medio de la asamblea. Es un cargo que no se gana como tradicionalmente lo conocemos en la cultura occidental. Lo muy básico es: lo ostenta y simboliza la autoridad, lo que hay que reflexionar es el concepto de autoridad que se encarga en las culturas originarias”.

“Es un instrumento de producción simbólica, está inmerso en valores sociales”, coincide Georgina Cárdenas Acosta. doctora en Antropología Social por la UNAM. “Es un momento de respeto, reverencial, es solemne y tiene que ver con ritos, símbolos que conectan con una cosmogonía ancestral. Y eso es parte del derecho consuetudinario, responde a las normas. Incluso no es algo que apenas se haya reconocido, ancestralmente incluso los españoles los llegaron a reconocer. Estos conjuntos de prácticas, de creencias sí van a ser aceptadas como norma de la comunidad y tienen un peso súper importante, está inmerso de creencias y tradición, que también tiene que ver con protección divina. Lo que representa es un permiso que otorga la divinidad para poder conducir al pueblo”.

Es a partir de este poder simbólico que el Presidente anunció el pase de bastón para la ganadora de la encuesta de Morena. “Es una forma de entregar una responsabilidad que me ha tocado a mí atender como dirigente de un movimiento de transformación, el bastón simboliza eso. Sobre todo, es un símbolo de comunidades indígenas, de los más pobres de este país y es entregar ese símbolo a quien debe de encabezar la transformación, quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros lo esencial: el ayudar a los pobres y ayudar a los indígenas”, dijo López Obrador el miércoles en su conferencia de prensa matutina.

Eso, añadió, “nos hace diferentes”. “La oligarquía no quiere al pueblo, no le tienen amor al pueblo; los oligarcas son clasistas y son racistas. No estoy inventando nada. Nosotros le tenemos mucho amor al pueblo y mucha admiración, respeto, y tenemos un compromiso con las comunidades indígenas de México. Yo me formé trabajando en comunidades indígenas. Soy lo que soy porque aprendí a trabajar con los indígenas, desde muy joven, desde los 23, 25 años, desde que salí de la escuela, todavía no me titulaba y me fui a trabajar en 1976 a la zona indígena chontal, y ahí viví en Nacajuca. Fui director del Centro Coordinador Indigenista Chontal de 1977 a 1982, seis años, en Tucta, y además trabajé en las comunidades”, argumentó.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.