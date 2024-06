Los últimos titulares del IFE-INE salieron mal. Taddei intentará superar el estigma

La primera mujer Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha coordinado durante meses la organización de las elecciones más grandes de la historia donde también una mujer podría ser la primera Presidenta de México.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– Este 2 de junio se pondrá a prueba el liderazgo y carrera electoral de la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien durante su año y dos meses de gestión se ha enfrentado a la violencia electoral, a predecesores en un movimiento partidista y a la falta de acuerdo con los consejeros para designar direcciones, actualmente con encargados de despacho.

Este domingo un ejército de funcionarios de casilla, observadores, capacitadores, supervisores, consejeros y demás personal, comandado por Taddei, coordinará las elecciones más grandes de la historia, donde están en disputa más de 20 mil cargos públicos, entre ellos, nueve gubernaturas, la renovación del Congreso y la Presidencia.

Para evitar eventuales apagones por la alta demanda eléctrica en la ola de calor el Instituto adquirió plantas de emergencia. Sin embargo, se llega al día de la votación con encargados de despacho en áreas clave por falta de acuerdo entre consejeros y se quedaron vacantes para supervisores y capacitadores de funcionarios de casilla por los bajos salarios.

“Es lógico que en la organización de cualquier proceso electoral, como en este por su complejidad, el Instituto se haya enfrentado, y seguramente lo seguirá haciendo, a diversos desafíos e incluso a varias circunstancias externas. Quiero agradecer a quienes presiden todas las instituciones y autoridades que durante hace más de un año hemos interactuado para sumar esfuerzos, en especial a aquellas que tienen a su cargo la responsabilidad de garantizar que todas y todos podamos salir a votar en condiciones de seguridad”, dijo la primera mujer Consejera presidenta del INE durante la sesión del Consejo general previo al inicio de la veda electoral.

Durante este proceso, y en el marco de roces del exconsejero presidente Lorenzo Córdova con el Gobierno federal, la “Marea Rosa” salió a las calles para manifestar su apoyo al INE como “garante de la democracia”, mientras otros criticaron la burocracia dorada dentro del Instituto.

En estas concentraciones, apoyadas por la coalición PRI-PAN-PRD, participaron como oradores los extitulares del INE, José Woldenberg (1996-2003), y Lorenzo Córdova (2014-2023), lo cual les valió señalamientos de no ser imparciales.

Esa misma etiqueta cargó al inicio Guadalupe Taddei cuando durante la madrugada del 31 de marzo de 2023 la Cámara de Diputados la eligió por sorteo como la Consejera Presidenta del INE, junto con los consejeros Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo.

Aunque ella ha construido una carrera electoral desde los noventa, su familia en Sonora, los Taddei, tiene cargos públicos como Pablo Daniel Taddei Arriola, director de la empresa pública LitioMex, y Jorge Luis Taddei, quien fue superdelegado de Morena en Sonora.

SUS PREDECESORES

A pesar de que extitulares del INE se acercaron a la cúpula intelectual y partidista, el 54.7 por ciento de la ciudadanía dijo confiar en los institutos electorales en 2023 frente al 53.1 por ciento de 2021, muestra la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI.

Más allá del fraude del 88 y la época en que el Secretario de Gobernación dirigía al árbitro electoral, en el fraude de 2006 el entonces titular del IFE era Luis Carlos Ugalde, quien actualmente dirige la firma Integralia desde la que cobra asesorías a partidos como el PRI. Tras dar como ganador al panista Felipe Calderón, Ugalde incluso recibió el espaldarazo de José Woldenberg, extitular del IFE que se cree “creador” del Instituto, como observó el historiador Jesús Vargas en entrevista con Los Periodistas.

Ya en los últimos años volvió a ponerse el foco en el INE por los choques del exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, seguido del nacimiento de la “Marea Rosa” para “defender” al árbitro electoral, concentraciones donde participaron de oradores tanto Córdova como Woldenberg, aunque ninguno de los dos firmó el desplegado de la élite intelectual de derecha.

“Particularmente en la fase final del periodo que encabezó Lorenzo Córdova se dio una situación de enfrentamiento con el poder público, con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una etapa en la que para unos requirió la defensa (del INE) y para otros resultó que los consejeros Córdova y Ciro Murayama adoptaron una actitud militante en contra del Gobierno”, contextualizó el analista electoral Eduardo Huchim.

Después, continuó el exconsejero electoral, en marzo de 2023 llegó Guadalupe Taddei como resultado de un proceso “singular” al ser seleccionada por insaculación en la Cámara de Diputados por falta de acuerdo entre partidos políticos, lo que derivó en una serie de renuncias de personal clave en el INE por lo que, hasta este momento, direcciones y unidades siguen con encargados de despacho como la del Servicio Profesional Electoral con Roberto Félix, cercano a Taddei.

“Hubo en el INE una serie de renuncias del personal valioso que dejó el Instituto y que hasta este momento en muchas áreas no se logra tener el consenso de los nuevos consejeros con los que ya estaban, no se logró el consenso necesario para hacer las designaciones. Esto, desde luego, es una inquietud que ha acompañado a los propios consejeros, pero también a los actores políticos y a los ciudadanos”, comentó Huchim.

Huchim dijo que esta falta de negociación entre consejeros es “algo sensible y lamentable”, incluso “pareciera que hay un torneo de egos en el INE”, aunque confió en que esto no entorpecerá la realización de la jornada.

Córdova tuvo como Secretario Ejecutivo a Edmundo Jacobo, quien estuvo en ese cargo durante 14 años. Ambos amigos se mofaron de la forma de hablar de miembros de una comunidad indígena, de acuerdo con un audio filtrado. Jacobo presentó su renuncia en abril de 2023 por “ataques y mentiras sobre él”, explicó en una conferencia de prensa.

Quien será la Consejera presidenta del INE hasta 2032 presentó propuestas para cubrir esa vacante como el propio Roberto Félix, quien fue su Secretario en el Instituto Electoral de Sonora, pero no se llegó a un acuerdo entre los consejeros que ya estaban y los nuevos, que también fueron elegidos por sorteo en Diputados: Jorge Montaño, Rita Bell y Arturo Castillo.

Hasta finales de enero de este año, Taddei designó a Claudia Suárez como la Secretaria Ejecutiva, pero de acuerdo con el directorio del INE continúan encargados de despacho en direcciones como la de Prerrogativas y Partidos Políticos, del Servicio Profesional Electoral y la Ejecutiva de Administración; así como en unidades, entre ellas, la de Comunicación Social, la de Servicios Informáticos, Jurídica y la de Fiscalización.

LA BUROCRACIA DORADA

La Consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei aseguró en entrevista con Los Periodistas que regresaría una parte de su salario para estar por debajo del Presidente de la República como pide la Ley de Austeridad. Sin embargo, por presentar amparos, el Presupuesto de Egresos de 2024 muestra que el resto de los 10 consejeros sigue ganando más de 200 mil pesos mensuales si se incluyen prestaciones como el seguro para el retiro.

Además, Taddei confirmó que para este año electoral se aprobó un bono de 300 mil pesos para los consejeros electorales por los “trabajos extras” a lo largo de esta jornada electoral. En contraste, los capacitadores electorales –columna vertebral para la instalación de casillas– obtienen al mes entre 9 mil 500 y 12 mil pesos brutos más 3 mil pesos para trabajo en campo, de acuerdo con convocatorias publicadas en la página de Facebook “INE capacitadores electorales en acción”.

En ese espacio usuarios se quejan del bajo sueldo sin prestaciones ni transporte. Esta semana se reportó que a un capacitador de Puebla le robaron su vehículo donde trasladaba material electoral para entregar a los directivos de casillas. El material ya fue reimpreso con un sello y folio diferente para ubicar que no pueden ser utilizadas en ninguna casilla, informó Taddei el miércoles.

“Ha sido mucha carga, empezamos desde enero. Todo el proceso ha sido muy largo, sobre todo porque esta elección que se viene no solamente es federal, sino para muchos estados también es local. En febrero empezamos a hacer visitas con los ciudadanos para notificarles que habían salido en el primer sorteo. La jornada ha sido larga, un poco pesada, pero ya vamos a llegar a la meta final”, compartió en entrevista la capacitadora electoral en la CDMX, Alejandra Cervantes.

Ante estas condiciones laborales, al corte del 22 de mayo se registraban 49 vacantes para supervisores electorales (0.76%) y más de 700 para capacitadores (1.8% del total), pese a las más de mil convocatorias emitidas. Este hecho orilló al Consejo general del INE a realizar una sesión extraordinaria para garantizar la integración de mesas directivas de casilla, la capacitación y asistencia electoral el día de la jornada.

“Se tiene identificado que en algunos puntos específicos del país no se cuenta con la plantilla completa de personas supervisoras electorales y capacitadores asistentes electorales”, aseguró el Consejero Martín Faz durante la sesión. Pero matizó: “No se trata de una situación de riesgo sino de casos muy focalizados en zonas específicas donde es necesario generar condiciones para que los consejos distritales cuenten con el personal necesario al ser estas figuras la columna vertebral de los trabajos en el campo antes, durante y después de la jornada electoral”.

Sobre el bajo interés de la ciudadanía en ser supervisores y capacitadores, la Consejera electoral Dania Ravel reconoció la urgencia del INE para mejorar la oferta, empezando por mejorar los sueldos y prestaciones ante un trabajo con alta carga laboral.

“Los motivos son de muy diversa índole, por ejemplo, un sueldo poco competitivo, que se están empalmando estos trabajos con los que está haciendo el INEGI, condiciones de inseguridad, breve periodo de contratación y varias otras. Nosotros podemos mejorar esta oferta e incentivar a que los ciudadanos se interesen”, aseveró.

La capacitadora electoral Alejandra Cervantes consideró que no solo es el factor económico. “El cargo exige muchas cosas, no solamente jornadas laborales largas, sino tiempo, compromiso, esfuerzo y trabajar bajo presión. No creo que la deserción pueda ser por lo económico, sino también las capacidades y habilidades que cada uno tiene”, afirmó.

Sobre las condiciones de inseguridad, la prensa informó a lo largo del proceso 2023-2024 ataques, intimidaciones y asesinatos de candidatos, aspirantes y personas cercanas, incluso familiares, lo cual se agudizó en los últimos días. La Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez informó este martes que tienen el registro de ocho asesinatos de candidatos; de cuatro precandidatos y de diez aspirantes, que aún no tenían registro oficial ante sus partidos, pero fueron mencionados para un cargo de elección popular o manifestaron su deseo de competir; es decir, un total de 22 homicidios de personas relacionadas con la elección.

“Nosotros recientemente acudimos a una reunión, hace una semana y media, con toda la mesa de seguridad. Estuvimos los 11 consejeros para hacer el recuento de todas las actividades que ya teníamos, en donde resalta que 260 mil elementos estarán desplegados en territorio nacional, estarán acompañando el proceso este domingo. Eso nos hace estar tranquilos porque podemos llamar al voto. Dimos hasta el último de nuestros alientos para garantizarle a todos que lo pueden hacer tranquilos”, aseguró Taddei a la prensa durante la última sesión del Consejo general previo a la elección.

El día llegó. Mañana millones de mexicanos están convocados a salir a votar diversos cargos, entre ellos, la próxima Presidencia de México. Con algunos obstáculos como falta de consenso entre consejeros, carga de trabajo para el personal electoral e incluso riesgo de apagones, el INE presidido por Guadalupe Taddei está listo.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.