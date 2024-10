Escritorxs de 26 países celebran a Roberto Bolaño con un libro de “266 microdosis”

El libro 266 microdosis de Bolaño, editado por La Conjura en Buenos Aires, se presentará el miércoles 16 de octubre a las 19:00 horas en Casa Tomada, un centro cultural ubicado en Condesa, en Ciudad de México. Incluye microrelatos, microensayos, poemas e ilustraciones a 10 años de la publicación de 2666, la obra magna del chileno.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– “‘Otra vez en México’, piensa”. Roberto Bolaño, el popular escritor chileno, vivió en la capital mexicana algunos años de su juventud. En 1976, emigró a España, donde viviría hasta su muerte en 2003. Antes, tuvo tiempo de retornar a su país natal, pero nunca volvió al entonces llamado Distrito Federal. Su vuelta fue apenas literaria a la Ciudad de México: como escenario principal en Los Detectives Salvajes y en 2666, donde Ciudad Juárez toma la batuta. Ahora, lo hará de nuevo, a través de la voz de otros. Y siempre en forma de libro.

Bolaño soñó con su regreso a la capital mexicana, pero apenas la concretó en un cuento que se publicó de forma póstuma, “Muerte de Ulises”, donde Arturo Belano, su álter ego, visita la casa de su mejor amigo, Ulises Lima –el álter ego del poeta Mario Santiago Papasquiaro, con quien fundó el movimiento infrarrealista en los 70–, y se entera de que ha muerto. De ahí proviene la frase citada en el inicio.

Ahora, Bolaño también vuelve como libro, o como “ouija”, o como aparición. Un libro editado por la argentina La Conjura reúne las voces de 26 autores y autoras, para publicar 266 microdosis de Bolaño, un libro en el que caben microrelatos, microensayos, poemas, ilustraciones y otras sorpresas.

“Quien lo sostiene en la mano está contento con el trabajo. Es un libro lindo para sostener porque hay una retirada de toda decisión, llamémosle editorial, y quedan los textos: como si flotaran. Además se produce una sinergia muy especial entre todos los materiales, tiene muchos contratos de lectura. Se puede leer como novela… Se puede leer como una ouija, se puede ir moviendo y eso produce mensajes de un fantasma. Admite tantas posibilidades de lectura que todo el mundo que lo sostiene puede encontrar algo que le llama la atención”, explica a Noticias A las Dos Patricio Cero, el editor de La Conjura que llevó adelante este proyecto.

“La idea vino completa, como un juego de palabras: con el número 266, que fue sustraer un último 6 del mítico libro de Bolaño. Y cuando se me ocurrió, ahí vino todo: de que iban a ser un texto por página, por una cuestión operativa. Tenía que generar algo igual para todos. Supe que se iba a producir por mail, la manera más sencilla y paciente para hacerlo. Supe que el orden era alfabético para no herir susceptabilidades y que los textos fueran los que aparecieran. El libro estaba hecho, simplemente era cuestión de materializarlo”, detalló el editor.

“Belano cierra los ojos”, escribe Bolaño en “Muerte de Ulises”, “como cuando vivía allí y cerraba los ojos, pero ahora está tan cansado que los abre casi de inmediato y la ciudad, su vieja ciudad de la adolescencia, se despliega gratuitamente para él. Nada ha cambiado, piensa, aunque sabe que todo ha cambiado”.

La lista de las 266 voces es extensa, intensa e invita a escudriñarla. Hay apellidos conocidos, desconocidos y descontinuados (o, mejor dicho, retirados). Hay mexicanos y argentinos, pero sobre todo hay lectores. A veces de Bolaño. A veces contra Bolaño. Algunos nombres: Almada, Fresán, Bravo Varela, de la Garza, Saldaña París, Llamas Dinero, Kohan, Montiel Figueiras, Wiener, Yehya.

“Vi un cariño muy grande hacia el personaje”, resaltó Patricio Cero. “Noté una disposición general a hacer que la idea funcione. Hubo que convencer a algunos que decían ‘a mí no me gusta Bolaño’, y yo decía ‘por eso, precisamente, tienes que escribir’. Por un lado no quería que fueran todos autores consagrados, va contra el espíritu de Bolaño. El balance se logró porque los autores y autoras entendieron cómo era”, completó.

El editor argentino celebra además el “poder cabalístico” del libro. “Cuando estaba terminando el libro, sólo por jugar, vi cuando mandé el primer mail: un conocidísimo autor mexicano que no me contestó. Eso fue el 1 de septiembre [de 2023]. Y el último texto lo recibí en mayo, 266 días después del primero”, cuenta con una sonrisa.

“Yo recibí el libro por primera vez estando en Merlo, una ciudad de la provincia de San Luis. Hace 10 años que voy una o dos veces por año una temporada larga. Lo recibí estando allá y en un momento empecé a ver el número 266 por todos lados, en las paredes… Pensé ‘por fin pasó, me volví loco’. Pero no, es el código de área de ahí… Esa es su potencia. Un poco asusta por momentos, pero hay que sostenerlo”.

El libro fue lanzado en la Feria de Editores de Argentina en agosto. “La recepción fue excepcional”, indica el editor. Ahora, se presentará en México la próxima semana.

El miércoles 16 de octubre, a las 19:00 horas, tiempo local, las 266 microdosis de Bolaño será presentado por Patricio Cero y algunos de los autores en Casa Tomada, librería y centro cultural ubicado en la calle Pachuca, número 146-A, de la Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“Mi idea es que sea una lectura circular: es un libro que es necesario que se produzcan lecturas en círculo. Que los autores lean sus textos y los de otros, y quien quiera participar con su lectura, que lo haga. Esa es la propuesta: celebrar el libro, conocernos y leer algunos textos”, adelantó el editor.

Para quienes deseen comprar su ejemplar, los primeros por cierto que llegan a la capital mexicana desde Buenos Aires, lo podrán hacer después de la presentación.

