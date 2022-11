El punto de inflexión en la Reforma Electoral es la elección de consejeros: Morena

El Diputado Hamlet García Almaguer señaló en entrevista con SinEmbargo Al Aire que quienes salgan a marchar este domingo apoyan “ese discurso de odio, ese discurso racista y ese discurso clasista” del Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien en 2015 se burló de Mauricio Mata Soria, líder indígena chichimeca en Guanajuato, durante una llamada telefónica con Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del órgano electoral, la cual fue difundida ilegalmente.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El Diputado de Morena Hamlet García Almaguer aseguró que el punto de inflexión en la Reforma Electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se encuentra en la Cámara de Diputados en el proceso de dictaminación, es el “método de elección de consejeros y magistrados”.

“No es posible avanzar parcialmente en un dictamen de Reforma, sería muy complicado que dijera la oposición ‘sí vamos a reducción de diputados, no vamos en el método de elección’, eso es muy complicado de votar en el pleno. Normalmente el dictamen se vota en un sólo acto y después vienen reservas con propuestas de modificación, pero en lo general es en un sólo acto y el dictamen se conforma de un cuerpo. Es difícil separar la discusión”, explicó el también Secretario de la Comisión a la Reforma Política-Electoral en la Cámara baja en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

“Si la oposición no está de acuerdo en modificar el esquema de elección de consejeros y magistrados, no importa. Nosotros nos podemos seguir cómodamente con el método actual. Morena tiene los números suficientes en la Cámara de Diputados para designar por lo menos a tres de los cuatro consejeros que estarían disponibles en sus asientos para el siguiente año”, añadió.

La propuesta de López Obrador ha provocado el rechazo de los partidos de oposición, quienes aseguran que el verdadero objetivo de ésta es acabar con la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE). En protesta contra la Reforma en materia electoral, el bloque opositor en defensa del INE, apoyado por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, saldrá a marchar el próximo 13 de noviembre a las 10:30 am desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México. Al menos 26 ciudades del país han confirmado su participación en dicho movimiento.

En este sentido, el Diputado García Almaguer expuso que hay un respaldo de la ciudadania a la Reforma Electoral, como ha mostrado una encuesta del INE y otras elaboradas recientemente que también han arrojado que la mayoría de las personas ve con buenos ojos el planteamiento de que magistrados y consejeros electorales sean electos mediante el voto.

“Estos porcentajes tan amplios (de las encuestas) nos dan un marco sobre el respaldo popular y sería inversamente proporcional a un castigo en las urnas para quienes no apoyen esta reforma en materia electoral y así lo vimos también en la reforma en materia eléctrica”, planteó García Almaguer.

El legislador expuso que quienes salgan a marchar este domingo apoyan “ese discurso de odio, ese discurso racista y ese discurso clasista” de Lorenzo Córdova Vianello, actual Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, quien en el 2015 se burló de Mauricio Mata Soria, líder indígena chichimeca en Guanajuato, durante una llamada telefónica con Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del órgano electoral.

“No mames, cabrón: es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, había un mundo. No voy a mentir. Te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: ‘Quiobo, jefe gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’”, se escuchaba a Lorenzo Córdova entre risas en medio de la llamada.

“Yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón. Pero vio mucho Llanero Solitario, cabrón […]. Nada más le faltó decir: ‘Yo, gran jefe Toro Sentado. Líder chichimeca. No mames, cabrón, no mames. No, no, no, de pánico cabrón. O acabamos de aquí divertidos, o acabamos en el siquiatra de aquí”, agregó.

La Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), que reduce de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular. El proyecto también elimina a los diputados plurinominales y reduce el financiamiento público sólo al periodo de campañas.

Con el propósito de erradicar los fraudes electorales y de fortalecer la democracia, así como de ahorrar 24 mil millones de pesos, la iniciativa de Reforma Electoral que el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados reduce de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, incorpora a la Constitución el voto electrónico, y deja fuera de los tiempos en radio y televisión a los organismos electorales.

La iniciativa presidencial, que quiere reformar 18 artículos de la Constitución y siete artículos transitorios, propone desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), creados en la reforma de 2014, para “acabar con duplicidades”, y también reduce el número de legisladores locales y regidores en los municipios. No obstante, sólo es una de las alrededor de 50 propuestas que hay de Reforma Electoral, ya que también el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han presentado las suyas.

A finales de octubre del año en curso, el Presidente aseguró que la Reforma Electoral, propuesta al Congreso mexicano, no busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral y que, por el contrario, es para que ya no exista fraude en las elecciones del país. “Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude como ya lo han hecho. Y eso hay que evitarlo porque sería un retroceso y una cuestión gravísima para el país”.

La reforma fue elaborada por Pablo Gómez y Horacio Duarte, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el director de Aduanas, respectivamente, especialistas en la materia y ambos diputados federales que han sido cercanos a López Obrador.