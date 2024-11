Elección de la CNDH: Acusaciones de usurpación y críticas a Rosario Piedra Ibarra

El colectivo hizo un llamado para que las y los senadores replanteen la terna y fortalezcan el proceso de selección, a fin de asignar a una persona capacitada que garantice la autónoma de la CNDH.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- En el marco de la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la hija de Rosario Ibarra acusó que se está usurpando el nombre del Comité Eureka para hacer campaña contra su reelección.

En una carta enviada a los medios, la hija de Ibarra denunció que el nombre del colectivo de familiares de desaparecidos está siendo utilizado sin autorización para desacreditar la gestión de su madre al frente de la CNDH.

En la misiva, la hija de Rosario Ibarra expresó su indignación por el uso indebido del nombre “Eureka” y defendió la labor de su madre, destacando los esfuerzos realizados durante su gestión para proteger los derechos humanos en México. Sin embargo, esta acusación se produce en un contexto de creciente inconformidad por parte de algunos integrantes del Comité Eureka, quienes han criticado la reelección de Rosario Piedra Ibarra debido a lo que consideran una gestión insuficiente y favorecedora de la impunidad.

Por medio de un comunicado, la organización de madres y padres buscadores acusaron que Piedra Ibarra abonó a la impunidad durante su tiempo de gestión en la CNDH, luego de que esta negara a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar información clave para esclarecer el paradero de los familiares del colectivo.

“En general, su actuación parece favorecer la impunidad de los perpetradores del terrorismo de Estado y el discurso oficial de olvido, obediente a los intereses del poder y al punto final. Nos parece inaceptable que, por intereses ajenos al proceso, se haya impuesto en la terna a la persona que demostró, a lo largo de cinco años, su incapacidad para dirigir la CNDH con independencia del Estado, el cual es perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos”, sentenció el Comité Eureka.

El Comité ¡EUREKA! apoya a Rosario Piedra en la elección para presidir la #CNDH. pic.twitter.com/7n0vuK52So — Museo Casa de la Memoria Indómita (@museomucmi) November 11, 2024

En este sentido, lamentaron que, en lugar de Rosario Piedra, se hubiera designado a otro candidato para ocupar la presidencia de la CNDH, por lo que hicieron un llamado para que las y los senadores replanteen la terna y fortalezcan el proceso de selección. Esto con el fin de asignar a una persona capacitada que garantice autónoma y sea “comprometida con su tarea” para fortalecer la institución.

“Descartar a los perfiles mejor evaluados desacredita y deslegitima todo el proceso convocado por el propio Senado y no sólo eso, también se corre el riesgo de dejar la CNDH en manos de la persona peor evaluada”, se lee en el texto.

Durante su comparecencia al Senado la semana pasada, Rosario Piedra Ibarra aclaró que busca reelegirse no por “ambición personal” ni esperando “ventaja alguna”, sino para consolidar un nuevo modelo de defensa de derechos humanos en contraste con el de su fundación en 1990 por Carlos Salinas de Gortari. Esto, dijo, pese a la “campaña sucia” porque “no nos perdonan” que no se emitió acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial o contra el paso de elementos de la Guardia Nacional a la Sedena, con antecedentes de ejecuciones extraoficiales.

Asimismo, mandó un mensaje directo a las organizaciones civiles que han cuestionado su falta de “independencia” al defender más al Gobierno de la 4T que a los derechos humanos: les dijo que “no aspira” a representarlas.

“He estado atenta al ejercicio del parlamento abierto, he tomado nota de las críticas serias, sobre todo, de las fundadas que puedan enriquecer el trabajo de la CNDH. Pero también les digo: he visto entre las organizaciones a las mismas que me combatieron desde que llegué a la presidencia, las que impugnaron mediante amparos que perdieron y muy sinceramente les digo que no aspiro a ser la representante de esas organizaciones”.

Piedra Ibarra destacó que en su gestión de los últimos cinco años se emitieron el mayor número de recomendaciones respecto a las administraciones pasadas. Detalló que el mayor número de recomendaciones son en temas de salud al IMSS e ISSSTE y ante el Instituto Nacional de Migración (INM). Rechazó que el mayor número de quejas sean contra la Sedena o la Guardia Nacional. En su gestión, detalló, contra la Sedena se abrieron 2 mil 256 expedientes y otros mil 899 a la Guardia Nacional.

Además, dijo que se ha impulsado un curso de derechos humanos a los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para “que sepan cómo controlarse en una situación de estrés” y evitar ejecuciones a civiles como las registradas en Tamaulipas, Chihuahua o Chiapas.

“La CNDH no ha estado en silencio. En estos últimos cinco años hemos emitido el mayor número de recomendaciones ante diferentes instancias gubernamentales”, respondió.

Sin embargo, Raymundo Sandoval, de la plataforma por la Paz en Guanajuato, observó este día que esas recomendaciones emitidas de la CNDH han sido en función de los intereses del partido político en el poder, mientras que continúa el “ataque” a las organizaciones y activistas.

“Hay que señalar que lo que ahora pase con la designación de la persona titular de la CNDH marca un precedente para las entidades federativas. En Guanajuato estamos terminando un periodo de un procurador panista que tuvo una actuación pésima, ha habido campaña de desprestigio en contra de defensores de derechos humanos. El mensaje que se da a nivel nacional es negativo: las comisiones pueden atender las quejas en función de los intereses políticos de la titular, pueden emitir recomendaciones solo a algunas instituciones violadoras de Derechos Humanos en función de los intereses de partido”, aseguró en conferencia.

La Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos del Senado aprobó este miércoles 6 de noviembre la terna de finalistas para que la próxima semana el pleno vote por la próxima presidenta de la CNDH.

Los perfiles mejor evaluados por los senadores entre los 47 aspirantes fueron Nashieli Ramírez; la directora de la Red por los Derechos de las Infancia en México, Tania Ramírez Hernández, y la activista Paulina Hernández Diz. Sin embargo, las tres finalistas avaladas por una mayoría de Morena y aliados fueron la actual presidenta Rosario Piedra Ibarra (el lugar número 15 de la lista de selección); Nashielli Hernández y Paulina Hernández.

– Con información de Dulce Olvera y Montserrat Antúnez