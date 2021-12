¿Hawkeye se sitúa antes o después de No way home? Aquí lo explicamos

El lanzamiento de los filmes de la Fase 4 del UCM no ha sido cronológico, con Viuda Negra volviendo a la Fase 3 y Loki desarrollándose en múltiples líneas temporales.

Madrid, 11 de diciembre (Europa Press).- Hawkeye (Ojo de Halcón) continúa con su andadura en Disney+. Y como ocurre con cada estreno del Universo Cinematográfico Marvel, los fans se preguntan en qué punto de la cronología o timeline de la saga encaja la serie protagonizada por Jeremy Renner.

Según Marvel Studios, Hawkeye ocurre después de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa). La serie de Disney+ trae de vuelta a Clint Barton (Jeremy Renner) y presenta a Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Los dos mejores arqueros del mundo tienen una aventura ambientada durante la temporada navideña en la ciudad de Nueva York, pero esa ubicación y fecha cuestiona los eventos de Spider-Man: No Way Home.

El primer capítulo episodio de Hawkeye comienza con un prólogo ambientado en 2012 durante la Batalla de los Vengadores en Nueva York. Una joven Kate Bishop es testigo de la invasión de Chitari desde su casa, que resulta dañada durante la batalla. Pero Clint Barton salva la vida a Kate y Hawkeye se convierte en su héroe.

Aproximadamente 12 años después, Clint salva a Kate nuevamente en el primer episodio de Hawkeye, cuando Bishop es atacada por la Mafia del Chándal. Hawkeye establece que el primer episodio tiene lugar el 19 de diciembre, mientras que el segundo capítulo está ambientado en el 20 de diciembre.

Vengadores: Endgame se estableció principalmente en 2023. El lanzamiento de los filmes de la Fase 4 del UCM no ha sido cronológico, con Viuda Negra volviendo a la Fase 3 y Loki desarrollándose en múltiples líneas temporales. Spider-Man: No Way Home genera más problemas, ya que se establece poco después de Spider-Man: Lejos de casa, pero abre el Multiverso, que es un evento que juega con varias líneas temporales. Hawkeye definitivamente se ambienta durante la Navidad, pero ¿de qué año exactamente y cómo influye en la línea temporal de la Fase 4 de Spider-Man: No Way Home?

Según el director de Hawkeye, Rhys Thomas, la serie dirigida por Jeremy Renner se desarrolla “dos años después de los eventos de Endgame“. Si bien las fechas exactas dentro de Vengadores: Endgame no se dan en la película, la batalla final con Thanos (Josh Brolin) aparentemente ocurrió en algún momento de 2023. De este modo, Hawkeye se desarrolla en la Navidad de 2025. Eso significaría que Spider-Man: No Way Home sucedió aproximadamente un año antes.

Siguiendo las pistas de Hawkeye, la edad de los hijos de Clint Barton también encaja con el año 2025. Sin embargo, hay un detalle que parece derribar esta teoría. Una foto filtrada del set mostraba a Kate Bishop y Pizza Dog junto a un cartel que rezaba “feliz año nuevo 2025: Año de la Serpiente”. Esto indicaría que Hawkeye se establece en realidad durante la Navidad de 2024, no en 2025. El próximo Año de la Serpiente en el calendario chino es 2025, por lo que el cartel parece anunciar que faltan apenas unos meses para el Año Nuevo Chino.

Si Hawkeye tiene lugar durante la Navidad de 2024, entonces se solapa con los eventos de Spider-Man: No Way Home. Spider-Man es posiblemente el superhéroe más famoso que vive en la ciudad de Nueva York, y la identidad secreta de Peter Parker fue revelada en Lejos de Casa, en el verano de 2024. El tráiler ha adelantado que Parker buscará la ayuda de Doctor Strange, desatando el caos del multiverso en Nueva York.

Sin embargo, no hay consecuencias visibles de este caos en los dos primeros episodios de Hawkeye, que suceden solo un par de meses después de Spider-Man: No Way Home. Hawkeye no hace referencias a Spider-Man, dando a entender que los eventos de Hawkeye podrían estar ocurriendo en otra línea temporal.

Hawkeye tendrá que resolver si está ambientada en la Navidad de 2024 o 2025. De cualquier manera, es casi seguro que la serie se desarrolla después de los eventos de Spider-Man: No Way Home, a menos que la secuela de Tom Holland incluya saltos temporales o la historia de alguna manera se extienda durante meses.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press