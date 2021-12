Verstappen saldrá primero en carrera decisiva por título de F1; “Checo” saldrá cuarto

Por Jenna Fryer

ABU DABI, 11 de diciembre (AP).- Max Verstappen se sobrepuso a un error en la clasificación para conquistar la pole en el decisivo Gran Premio de Abu Dabi, donde intentará el domingo destronar al siete veces campeón Lewis Hamilton.

Sunday's front row? It just had to be these two!@Max33Verstappen starts P1 on soft tyres, with @LewisHamilton alongside him in second on the mediums

What happens next? Find out at lights out…#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/1Hp5wj17pW

— Formula 1 (@F1) December 11, 2021