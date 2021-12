Directivo de Pfizer afirma que el reto para 2022 es el reparto equitativo de vacunas

Por Nayara Batschke

Sao Paulo, 11 de diciembre (EFE).- Pese al “momento positivo” que vive América Latina en materia de vacunación, el gran reto para 2022 para hacer frente al coronavirus será llevar las vacunas a todo el mundo de forma equitativa, consideró en una entrevista con Efe el presidente de la farmacéutica Pfizer Latinoamérica, Carlos Murillo.

Una distribución más igualitaria de los antídotos, apuntó, es el principal desafío para contener con éxito la mayor emergencia sanitaria del último siglo, pero factores como la falta de infraestructura o logística siguen suponiendo trabas para alcanzar la equidad en el proceso.

“Lo difícil es que no es un tema de falta de vacuna, o sea, afortunadamente Pfizer y otras compañías han sido capaces de producir las vacunas, pero te enfrentas a situaciones complejas en países que no tienen una infraestructura para hacer llegar la vacuna” o “que no tienen la logística para hacerlo”, explicó Murillo en una entrevista telemática con Efe.