“Alito” y Marko hacen a un lado al PRD (se dividen candidaturas) y Zambrano se enoja

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La alianza Va por México arrancó el año con diferencias entre los integrantes para repartir candidaturas rumbo a las elecciones de 2024.

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, aseguró que los partidos integrantes de la coalición -Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN)- han estado trabajando juntos para tomar una postura con la que no están de acuerdo.

“Es un acuerdo que han estado tomando entre dos partidos y que han fijado una posición que el día de hoy conocimos, pero que el PRD no comparte mirando hacia el 2024, esto apenas lo vamos a discutir y no es un acuerdo de la coalición. No aceptaríamos un acuerdo así”, declaró en una entrevista al periódico La Razón.