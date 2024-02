Hice poca obra pública este sexenio: Slim. Diré mis diferencias a AMLO “cuando salga”

El empresario mexicano rara vez da conferencias de prensa. La última fue poco antes de que asumiera Donald Trump la Presidencia de Estados Unidos, cuando se declaraba abiertamente antimexicano y exigía renegociar el entonces llamado Tratado de Libre Comercio (TLC). Había temor de que la llegada de Trump a la Casa Blanca provocara una crisis económica en el país. Slim Helú salió para tranquilizar al mercado.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El empresario mexicano Carlos Slim dijo este lunes que conversa con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de manera cordial. Expresó que sus comentarios, las diferencias que tiene con él, se las comentará cuando deje la Presidencia, en septiembre 31 de este mismo año.

“Yo tengo pendiente, cuando acabe en el Gobierno, hablar con el Presidente muchas cosas. Como él dice, diferimos en varias cosas. Ya quedamos de hablar cuando acabe de lo que diferimos, empezando por Porfirio Díaz. Yo creo que fue un gran Presidente. Bueno, gobernó 30 años, se le fue la mano en el tiempo, pero modernizó al país, etc., pero no nos metamos en eso”, declaró en conferencia de prensa.

Slim Helú repartió varias hojas a las y los periodistas con información sobre la evolución de su riqueza. De hecho, expresó que lo que se dice de él lo animó para dar la conferencia. Quiere explicar cómo creó su imperio económico, el más grande de América Latina y uno de los diez más grandes del mundo. La cita que hizo sobre Porfirio Díaz fue, en realidad, una pausa para continuar con lo relativo a su grupo empresarial.

El empresario mexicano rara vez da conferencias de prensa. La última fue poco antes de que asumiera Donald Trump la Presidencia de Estados Unidos, cuando se declaraba abiertamente antimexicano y exigía renegociar el entonces llamado Tratado de Libre Comercio (TLC). Había temor de que la llegada de Trump a la Casa Blanca provocara una crisis económica en el país. Slim Helú salió para tranquilizar al mercado.

Sobre su fortuna, Slim afirmó que Telmex no es negocio, pero que no la va a vender, ni sus hijos, porque es mexicana. Puso énfasis en que le habían dejado una bomba de tiempo por el pasivo laboral e insistió en que no es el grueso de su fortuna, como se ha dicho.

“Telmex está en números rojos. No reparte dividendos”, confesó a las y los periodistas.

“De este gobierno no he recibido beneficio y yo sí he dado beneficio”, dijo hoy Carlos Slim, un hombre cercado a López Obrador. Insistió en que en este sexenio ha hecho poca obra pública respecto a cómo ha participado en gobiernos anteriores.

Hace apenas unos días se publicó el libro Gracias del Presidente López Obrador. Allí dice que las élites mexicanas –intelectuales, medios, la cúpula empresarial– le propusieron a Slim Helú la candidatura presidencial de 2018 y les dijo que no. Querían bajar a Ricardo Anaya, quien iba por el Partido Acción Nacional (PAN), y a José Antonio Meade, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“En el 2006, el PRI le ayudó al PAN en el fraude [que llevó a la Presidencia a Felipe Calderón Hinojosa]. En el 2012, el PAN le ayudó al PRI, al grado de que [Vicente] Fox, del PAN, votó por [Enrique] Peña, no por [Josefina] Vázquez Mota, la candidata del PAN”, dijo el Presidente la semana pasada.

En el libro, López Obrador dice que unos meses antes de las elecciones de 2018 las élites de poder en México estaban tan desesperadas por su crecimiento en las encuestas primero le propusieron a Peña que Eugenio Derbez fuera el candidato presidencial del PRIAN. El entonces Presidente les respondió:

–Señores, por favor, sean serios.

