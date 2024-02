Las élites propusieron bajar a Meade y Anaya, y dar candidatura a Carlos Slim: AMLO

Carlos Slim Helú, quien en las elecciones presidenciales pasadas tenía 78 años, es el decimoprimer individuo más rico del mundo y, con mucho, el más acaudalado de México y América Latina. Sus propiedades se calculan en más de cien mil millones de dólares, poco más del 6 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Ingeniero por la Facultad de Ingeniería UNAM, se considera amigo del Presidente López Obrador.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– Las élites mexicanas –intelectuales, medios, la cúpula empresarial– le propusieron a Carlos Slim Helú la candidatura presidencial de 2018 y les dijo que no. Querían bajar a Ricardo Anaya, quien iba por el Partido Acción Nacional (PAN), y a José Antonio Meade, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esto lo reveló hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador y prometió dar más detalles en su nuevo libro: Gracias.

Carlos Slim Helú, quien en las elecciones presidenciales pasadas tenía 78 años, es el decimoprimer individuo más rico del mundo y, con mucho, el más acaudalado de México y América Latina. Sus propiedades se calculan en más de cien mil millones de dólares, poco más del seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Ingeniero por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se considera amigo del Presidente López Obrador.

Gracias es el nuevo libro de AMLO, que saldrá a mediados del mes de febrero. Ha prometido que se trata de su último trabajo como escritor sobre política para dedicarse a la Historia, su gran pasión. Había dicho que su primer libro del retiro sería “sobre el pensamiento conservador” y en eso, compartió, estaba trabajando. Pero repentinamente anunció este nuevo libro, un corte de caja sobre su administración.

López Obrador ha denunciado que los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional operan juntos desde 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia en medio reclamos de fraude, para mantener el control del país y simular una transición democrática bipartidista que excluyera a la izquierda.

“En el 2006, el PRI le ayudó al PAN en el fraude [que llevó a la Presidencia a Felipe Calderón Hinojosa]. En el 2012, el PAN le ayudó al PRI, al grado de que [Vicente] Fox, del PAN, votó por [Enrique] Peña, no por [Josefina] Vázquez Mota, la candidata del PAN”, dijo el Presidente de México.

“En la elección del 18, buscaban algo parecido, pero no se presentaron afortunadamente las condiciones. No se pusieron de acuerdo. Entonces van de nuevo a decir: ‘Bueno, ya no Ricardo Anaya, [José Antonio] Meade’. Y no. Pues empiezan entre ellos a buscar con quién enfrentaban y ahí les va la nota: invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta de que ellos buscaban que declinaran Meade y Anaya. Y Carlos Slim les dice: ‘No. Yo estoy dedicado a otras cosas’. Y no aceptó. No se pierdan el próximo libro”, agregó.

El mandatario mexicano reflexionó: “Entonces todos estos acuerdos en lo oscurito, todos estos enjuagues, ahora ya están más al descubierto y también hay un cambio importante con relación a lo que sucedía en los sexenios anteriores. Ya los empresarios más representativos, de más peso, ya no están en la misma actitud que cuando fuimos nosotros candidatos. Entonces sí se nos lanzaban con todo. Creo que ha ayudado mucho el que se ha demostrado que se puede hacer un Gobierno distinto, sin corrupción, sin influyentismo y que a todos los mexicanos les va bien”.

“Un régimen corrupto puede beneficiar transitoriamente a una minoría, pero al mismo tiempo produce mucha frustración, inconformidad, inestabilidad. Por eso fue la Revolución Mexicana: porque el Porfiriato era un régimen que protegía a una minoría y esclavizaba al pueblo. Entonces no puede haber paz, tranquilidad, prosperidad, estabilidad política, gobernabilidad en un mar de injusticias. Eso lo han venido entendiendo los más inteligentes y menos fanáticos, los más pragmáticos”, añadió.

Slim Helú ha sido señalado durante décadas de ser uno de los beneficiarios por la venta de empresas del Estado mexicano durante el Gobierno de Salinas de Gortari. También se le señala como patrocinador de los Legionarios de Cristo, una secta dentro de la iglesia católica que fundó el violador de menores Marcial Maciel.