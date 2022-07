Ni fiestas familiares, ni conferencias, nada. AMLO detalla cómo será su retiro

El mandatario adelantó que escribiría un libro sobre el pensamiento conservador y que dejaría las redes sociales.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó cómo sería su retiro una vez que termine su sexenio: sin redes sociales, ni visitas de políticos, pero que se dedicará a escribir un libro sobre el pensamiento conservador.

“Voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador. Desde la conquista [española], con códices y con relatos orales, cómo era la vida pública, política en la época prehispánica, y luego cuál fue el pensamiento dominante a partir de la llegada de los invasores europeos y cómo se fue formando el pensamiento conservador, todo el proceso”, compartió.

Sin embargo, señaló que no publicaría con frecuencia, por lo que piensa lanzar este libro tres años después de dejar la Presidencia del país. De tal forma, recalcó que cuando termine a finales de septiembre de 2024, se jubilará y no volverá a la actividad pública, ni política, aunque se trate de invitaciones de amigos o familiares.

“Yo termino a finales de septiembre [de 2024] y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública, política. No voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir ningún acto político, público, aunque se trate de amigos, familiares”, afirmó.

También adelantó que se despediría de las redes sociales y que no recibiría a políticos, ni dirigentes ni simpatizantes del movimiento, ni a sus hijos “si llevan algo que tiene que ver con la política”. López Obrador había comentado con anterioridad que al finalizar su mandato se trasladaría a su finca en Palenque, Chiapas.

“Por eso, el tiempo que me queda lo estoy utilizando de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente y me pueda ir con mi consciencia tranquila por haber servido a mi país”, dijo.

“Termino porque también no hay que tenerle mucho apego al poder ni al dinero. Ya, terminó uno su ciclo, vienen nuevas generaciones”, añadió.

Asimismo, se dijo contento con su relevo generacional porque “hay muchas mujeres y hombres, y porque los más jóvenes vienen pero muy entusiasmados, convencidos, son muy inteligentes, los veo, los disfruto, los gozo en las redes sociales, tienen mucha capacidad para argumentar, es un renacimiento de la política”.