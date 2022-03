Familias en Guanajuato buscan solas a sus desaparecidos; acusan olvido del Gobierno

Después del secuestro de los mineros, denuncian la desaparición de un taxista cerca de la Fiscalía de Guanajuato; en redes circulan alertas de por lo menos tres personas más, dos hombres y una mujer.

Por Yajaira Gasca Ramírez

Guanajuato, 12 de marzo (SinEmbargo).– El taxista Aaron Andrés Ahedo Gutiérrez fue a dejar un viaje a Celaya, regresó a la capital alrededor de las 1 de la madrugada del 28 de febrero y a partir de ese momento su familia ya no supo nada de él. Hoy su madre lo busca con desesperación y suplica por ayuda.

En la ciudad de Guanajuato, durante los primeros días de marzo se han reportado desaparecidas al menos tres personas más de acuerdo con las alertas que aparecen en el portal web de la Fiscalía General del Estado.

Llama la atención el caso de Aaron, pues su vehículo fue localizado en una colonia ubicada frente a la instalaciones de la Fiscalía del Estado: Las Trojes de San Pedro.

Los otros casos son el de una mujer de 31 años, Alma Yareli Aguilera Martínez, quien presuntamente dejó de tener contacto con su familia después de tomar un taxi en la Central de Autobuses de la capital para trasladarse al Aeropuerto Internacional del Bajío. Además de un hombre que desapareció en la comunidad de Llanos de Santana y un adolescente de 16 años, del que hay pocos datos.

La capital parece estar viviendo una epidemia de desapariciones, que comenzó con la del grupo de mineros de Valenciana que hoy se encuentran sanos y salvos. Sin embargo, en una de sus más recientes declaraciones públicas, el alcalde Alejandro Navarro sostuvo que Guanajuato “es la ciudad más segura del Estado”.

NADIE NOS CUIDA LAS ESPALDAS, ACUSA MADRE DE TAXISTA

Hundida en la desesperación, la madre de Aaron Andrés acusó la falta de acompañamiento y otras omisiones de autoridades de la Fiscalía General de Estado en el rastreo de pistas sobre el paradero del joven taxista.

Grace Salazar Gutiérrez quedó grabada en un video transmitido por redes sociales, en la que aseguró haber recibido pistas sobre la posible ubicación de su hijo de 26 años de edad, desaparecido desde la madrugada del lunes 28 de febrero.

“No hay nadie, nadie me cuida las espaldas, pero ahí voy a ese domicilio, ahí voy por mi hijo”, acusó con temor. El video fue aparentemente grabado en la zona del Pueblito de Rocha, por las imágenes que se pueden observar alrededor de la transmisión.

La mujer dijo que desde que desapareció su hijo, la familia ha recibido información sobre supuestos lugares o contactos que él habría tenido con otras personas y todos estos datos los ha entregado a agentes de la Fiscalía.

“Yo ya les di el dato y ahorita les estoy diciendo que acabo de recibir una notificación de una dirección donde me dicen que tienen a mi hijo, estoy en este momento acudiendo a ellos a que me apoyen y como bien ven, estoy sola, no hay nadie, no hay ningún agente, no hay nadie, estoy sola”, evidenció.

Detalló que quienes se negaron a dar acompañamiento para verificar sobre la posible ubicación de Aaron en un domicilio, fueron los agentes Ángel Ochoa y Viridiana López. Supuestamente, le dijeron que ella tenía derecho de acudir a verificar la denuncia, pero se negaron a acompañarla con el argumento de estar obligados a seguir protocolos y evitar riesgos.

“En este momento yo sé que mi vida está en riesgo, porque estoy sola, no hay ninguna policía, no hay ningún agente, no hay nadie y a mí me dicen en esa puerta tienen a su hijo y yo estoy aquí, buscando con la dirección que me acaban de decir y estoy sola, estoy sola sin ningún apoyo de las autoridades porque me lo han negado”.

“¿Dónde está Navarro?, ¿dónde está Sinhue?, ¿dónde está el Presidente de la República? Mi hijo está desaparecido desde el día lunes y no hay avance y, ¿saben qué es lo peor?, yo no tengo la copia de una carpeta de investigación porque no me la han dado y tengo todo el derecho”, agregó la madre.

La mujer responsabilizó a las autoridades por no brindarle el apoyo en sus labores de búsqueda y por la falta de agilidad en las investigaciones, pese a que se han entregado datos de relevancia.

“Yo hago responsable a todas las autoridades, yo sé que mi vida y la de mi hijo serán una menos en este país y a nadie va a importarle de la autoridades, pero sí quiero dejar esto claro, para que que vea todo mundo que las autoridades no hacen mucho, que soy yo como la madre de mi hijo la que le está pasando información a las mismas autoridades y aún así, pasando el dato, diciéndoles notificaciones que me están llegando a mí, aún así me han dejado sola”, subrayó.

AARON VIAJÓ A CELAYA Y VOLVIÓ A GUANAJUATO, PERO NO CON SU FAMILIA

De acuerdo con el relato de su hermano, Rodrigo Ahedo, el joven de 26 años de edad salió el 28 de febrero entre las 10 y las 11 de la noche a dejar un servicio a la ciudad de Celaya y notificó a la base de taxis para la que ambos colaboran, que había regresado.

“Él fue a dejar el servicio el domingo a las 10 u 11 de la noche, cuando llega aquí la madrugada del lunes a la 1:08, por el audio que él manda a la base, dice ya todo positivo de Celaya, ya estamos de regreso”, recordó Rodrigo.

Explicó que el lunes alrededor de las 1:30 de la mañana, la novia de su hermano se contactó con él para preguntar si había tenido que trabajar doble turno porque no había regresado en el horario que habitualmente él regresaba a su casa.

“Mi hermano tenía que dejar el carro a las dos de la mañana que era cuando el relevo agarraba el carro para trabajar, ya después dieron las tres, cuatro, cinco de la mañana. Mi hermano nunca llegó, entonces me dijo su novia si no sabía si él iba a trabajar otro turno o que qué había pasado porque no había llegado, yo le dije que desconocía de eso”, relató.

Agregó que después de esto le marcó al dueño del vehículo y él también le confirmó que no había llegado a su domicilio para entregar el carro. Después se puso en contacto con la base de taxis y ahí tampoco le dieron razón sobre si él se encontraba trabajando, sin embargo, confirmaron que recibieron el mensaje de su llegada del último viaje a la ciudad.

“Me pasan el reporte y se empiezan a mover y me dice un compañero que el carro está en Trojes de San Pedro, pero está todo polveado y no se ve el conductor”, dijo.

Esta colonia se localiza justo enfrente de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Hace unos meses, un mujer logró escapar de una supuesta casa de seguridad donde la mantenían secuestrada y en donde además se localizaron decenas de cuerpos de personas asesinadas, esto en la colonia Balcones de Guanajuato, también cerca de la Fiscalía.

Rodrigo aseguró que el carro fue localizado empolvado y dentro del vehículo encontraron, dinero y pertenencias de Aaron, a excepción de sus teléfonos celulares, tanto el del trabajo como su equipo personal.

“Después de eso le marco a la policía porque eso es muy raro, nunca había pasado eso, llega la policía, hacen el peritaje, se llevan el carro, de ahí vamos a poner la denuncia, nos empiezan a ayudar con los videos, ahorita ellos ya tienen videos, pero por protocolo aún no nos dan lecturas de esos vídeos”, señaló.

SOSPECHA FAMILIA DE ASALTO POR CRECIENTE VIOLENCIA CONTRA TAXISTAS

Inicialmente el hermano de Aaron sospechó que su hermano podría haber sido víctima de un asalto, ya que recientemente se han registrado varios asaltos a integrantes del gremio de taxistas en la ciudad.

“Si fuera secuestro ya nos hubieran contacto con nosotros, ya van varios días y no llaman para algo, yo quiero pensar que no sé, haya sido un asalto o algo, no sé, la verdad hay miles de cosas qué pensar”, señaló.

En agosto del año pasado, un taxista fue asesinado en el túnel Ponciano Aguilar a consecuencia de un asalto. El hombre habría recibido un disparo en la cabeza.

Rodrigo Ahedo explicó que en la ciudad, sobre todo en la zona sur se han registrado asalto a taxistas en los que los delincuentes les exigen la cuenta del día, los celulares de trabajo e incluso han recibido agresiones.

“No hay un punto fijo respecto a los asaltos, había saltos en Cerro del Cuarto, Cerro del Gallo, Cerro de los Leones, la Venada, Gavilanes, Puentecillas, el Ranchito, Santa Teresa, por un decir que en todas esas zonas se presentaban esos asaltos, últimamente en zona sur se presentaba más que en el centro… se habían dado, pero nunca habían llegado hasta estos límites de esconder al chofer, siempre eran las cuentas, los celulares y un sustito nada más, pero a este grado, es demasiado”, sostuvo.

DESAPARECEN TRES PERSONAS MÁS EN MARZO

De acuerdo con las alertas que se pueden verificar en el portal web de la Fiscalía General del Estado del 1 al 5 de marzo en la capital habían desaparecido tres personas más: una mujer y dos hombres.

Ella fue reportada a través de redes sociales y hay una alerta Amber publicada en el portal de la fiscalía que señala que su desaparición ocurrió en la ciudad de León. Sin embargo, la denuncia difundida en redes sociales indica que la joven estuvo en la capital y tomó un taxi en esta ciudad.

Supuestamente, en la Central de Autobuses habría abordado este vehículo con intención de trasladarse al Aeropuerto Internacional del Bajío, pero nunca llegó a este lugar. Otro caso es el de un hombre de nombre Gregorio Castillo Rocha, su fotografía también circula en redes sociales y se señala que fue visto por última vez en la comunidad de Llanos de Santa Anna (El Arena) entre las 11 y las 12 de la noche.

Además la Fiscalía emitió una alerta Amber por la desaparición de un adolescentes de 16 años de nombre Brayan “N”. Sin embargo, hay pocos datos sobre las circunstancias de este caso.

A mediados de febrero, en Valenciana se reportó la desaparición de siete socios de la Cooperativa Minera Santa Fe de Guanajuato, supuestamente secuestrados en Valenciana por un comando armado.

Los hombres fueron localizados casi una semana después, sanos y salvos aunque días después negaron haber sido privados de su libertad. De acuerdo con el registro nacional de personas desaparecidas, en la capital durante el período de la administración de Alejandro Navarro, existe el registro de 14 personas desaparecidas en la ciudad, de ellas sólo tres han sido localizadas.

