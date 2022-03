Regidor se opone al aborto: Si una mujer abre las piernas, hay consecuencias (VIDEO)

Por Reyes Iván Camacho

Guamúchil, 12 de marzo (Noroeste).- A dos días de que en Sinaloa fue aprobada la despenalización del aborto hasta las 13 semanas de gestación, en Salvador Alvarado en plena sesión de Cabildo el regidor por el Partido Sinaloense, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, se manifestó en contra de esta decisión tomada por el Congreso del Estado.

Durante los asuntos generales, el regidor pasista dijo que es una lástima que el Congreso aprobara el aborto hasta las 13 semanas de gestación.

Criticó también que muchas mujeres festejen la despenalización del aborto, incluyendo la directora del Immujeres.

“A mí me mientan la madre porque les digo que no estoy de acuerdo. Exiges libertad a tu cuerpo, exiges libertad a tu vida y cómo estás lastimando o mermando o quitando la posibilidad a un ser vivo cuando lo traes dentro, ¿por qué no piensas cuando tienes a ese embrión que después se convierte en feto?, ¿por qué le quitas la posibilidad de vivir si la relación sexual fue concebida por gusto?”, expresó.