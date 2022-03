“Checo” Pérez lidera la prueba matutina como el más rápido rumbo al GP de Bahrein

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 12 de marzo (ASMéxico).- Red Bull dominó el último día de la pretemporada de la Fórmula 1 con Sergio Pérez como el más rápido en la sesión de la mañana y Max Verstappen haciendo lo propio en el turno vespertino. El piloto de Guadalajara lució sólido en su participación y pone la mira en la primera carrera del año que se desarrollará el 20 de marzo en el GP de Bahrein.

Red Bull respondió a lo mostrado por Mercedes con una actualización con la cual se vio sólido y cómodo “Checo” Pérez, quien en su turno de la mañana fue el más rápido con un tiempo de 1:33.105, superando así a Zhou Guanyu, piloto de Alfa Romeo, que se quedó a ocho décimas del mexicano. El piloto de Guadalajara completó 43 vueltas para concluir su participación en el último día de tests de la máxima categoría.

En el 2022, Pérez afrontará su segunda temporada con Red Bull donde la exigencia estará al máximo. El tapatío buscará iniciar el año de la mejor forma en el Gran Premio de Bahrein que se celebrará del 18 al 20 de marzo, donde buscará su primer podio del año.

That's a lot of laps! 😯@SChecoPerez clocks the quickest time, as @PierreGASLY gets close to triple figures in lap numbers#F1Testing #F1 pic.twitter.com/sLXmRCuG5B

— Formula 1 (@F1) March 12, 2022