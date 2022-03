Ucrania dice que rusos mataron en ataque a 7 civiles, incluido 1 niño; huían de Kiev

Leópolis, Ucrania, 12 mar (EFE).- Ucrania aseguró hoy que las fuerzas rusas atacaron una columna de mujeres y niños que trataban de huir de las hostilidades en la región de Kiev y que mataron a siete de ellos, incluido un niño.

Según el Servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, el ataque se produjo ayer viernes, cuando los civiles intentaban salir del pueblo de Peremoga en dirección a la aldea de Ostroluche, en virtud de un acuerdo alcanzado con las fuerzas rusas para un corredor humanitario.

Russians shot at a column of women and children in Kyiv region, who were trying to evacuate along a previously agreed "green" corridor.

The result of this brutal act – seven dead. One of them is a child.#RussianWarCrimesinUkraine #stoprussia

