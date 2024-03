Cuatro astronautas de la NASA regresan a salvo a la Tierra tras 6 meses en órbita

Por Marcia Dunn

Florida, Estados Unidos, 12 de marzo (AP).— Cuatro astronautas de cuatro países distintos tomaron el martes un vuelo de SpaceX de regreso a la Tierra para poner fin a una misión de medio año en la Estación Espacial Internacional.

Su cápsula sobrevoló Estados Unidos en la oscuridad antes del amanecer antes de caer en las aguas del Golfo de México, cerca de la franja noroeste de Florida.

La astronauta de la NASA, Jasmin Moghbeli, piloto de helicóptero de la infantería de marina, lideraba a la tripulación formada por el danés Andreas Mogensen, el japonés Satoshi Furukawa, y el ruso Konstantin Borisov.

Los cuatro se instalaron en la estación espacial el pasado agosto. Sus sustitutos llegaron la semana pasada en su propia cápsula de SpaceX.

“Les dejamos algo de crema de maní y tortillas”, dijo por radio Moghbeli, tras salir del puesto orbital el lunes. Respondió Loral O’Hara, de la NASA: “ya les hecho de menos, y gracias por ese regalo muy generoso”.

A O’Hara le quedan unas pocas semanas en la estación espacial antes de marcharse a bordo de una cápsula rusa Soyuz.

