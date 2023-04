Trump demanda a Cohen por 500 millones de dólares por violar relación abogado-cliente

Por Maribel Velázquez

Los Ángeles, 12 de abril (La Opinión).– Este miércoles el exmandatario Donald Trump demandó a su exabogado Michael Cohen, así lo dio a conocer Fox News a través de su plataforma digital.

De acuerdo con el medio e comunicación, el exmandatario lo demandó por más de 500 millones de dólares alegando una violación de su relación abogado-cliente, así como enriquecimiento injusto entre otras acciones.

La demanda federal, según el medio antes citado, de más de 30 páginas se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

De acuerdo con la demanda, a la que tuvo acceso Fox News, Cohen violó la relación abogado-cliente al “difundir falsedades” sobre Trump que “probablemente serían vergonzosas o perjudiciales, además de haber participado en otras conductas indebidas”.

Además, se especifica que el abogado también incumplió con un contrato de confidencialidad que firmó como condición para ser empleado de Trump.

Donald Trump has sued Michael Cohen for $500 million for violating attorney-client privilege, among other allegations. The suit lays out how Cohen went from being Trump’s biggest fan as a high school student to turncoat star witness in his criminal case. https://t.co/5uOXHGyuT1

— Molly Crane-Newman (@molcranenewman) April 12, 2023