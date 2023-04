“No monedas, quiero billetes”: Hombres asaltan combi en la México-Pachuca (VIDEO)

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- En redes sociales se ha viralizado un video que muestra el asalto a un grupo de pasajeros de una combi que viajaba sobre la carretera México-Pachuca, en Ecatepec, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el material extraído de la cámara de seguridad de la unidad, los hechos ocurrieron a los primeros minutos de las 14:00 horas del día de hoy.

En esos instantes, dos personas se subieron a la combi y comenzaron a amedrentar a los pasajeros con groserías y amenazas para entregar todas sus pertenencias.

Mientras uno de ellos, pasa a recoger los celulares y carteras de los pasajeros, su compañero, quien lleva consigo una pistola continúa gritando, destacando que no quiere que les den monedas, sino billetes.

#VIDEO : “No me gustan las monedas, quiero billetes”, asaltan con pistola en mano a pasajeros de combi en la #México -Pachuca pic.twitter.com/ewIljwyzdc

“A mí no me gustan las monedas, dénme billetes”, dijo mientras amenazaba con dispararle a aquella persona que no cooperara con el asalto.