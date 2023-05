Ken Salazar pide a migrantes no creer en “coyotes”; hay sanción si cruzan a EU, dice

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo un llamado a los migrantes que pretenden llegar a ese país para que no se dejen engañar por los traficantes y eviten cruzar la frontera de manera irregular, ya que tendrán sanciones.

“No se dejen engañar y no dejen que los conviertan en una víctima más. Utilicen las vías regulares, para evitar los riesgos y las consecuencias”, agregó.

No se dejen engañar. Los coyotes no tienen escrúpulos. No intenten ingresar a EE.UU. de forma irregular. Utilicen las vías legales. https://t.co/al7jPJdszg #NoTeArriesgues #NoAlCoyote https://t.co/O6oJQIR2ge

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) May 12, 2023